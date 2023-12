O final de God of War Valhalla define o que vem depois de Ragnarok

Deus da Guerra: Ragnarokde Valhala Conteúdo disponível para download Ele traz muita história na jornada roguelike de Kratos e Mimir pelo salão de heróis titular. Com o estúdio Santa Monica, ele enquadrou a Parte 2 como Parte 2 O fim do arco da mitologia nórdica da sériehavia uma dúvida persistente sobre o que viria a seguir para Kratos e seu filho, Atreus, e… Deus da guerra História avançando. Enquanto os fãs discutiam o que RagnarokO fim significa para nossos heróis no ano passado, Valhala Isso dá alguma clareza ao que Kratos fará no futuro próximo.

DLC de God Of War Ragnarok: passe 19 minutos em Valhalla

Valhala É a cura de Kratos

o Valhala O DLC preenche as lacunas emocionais no arco de Kratos tanto na reinicialização de 2018 quanto Ragnarok. O primeiro jogo focou em Kratos enquanto ele tentava esconder seu passado violento de Atreus. Ragnarok Isso levanta questões sobre o que significa o título de Kratos como God of War se ninguém o seguir. Padre Odin o confronta sobre isso, alegando que ele nada sabe sobre a devoção entre humanos e deuses, e o serviço que eles prestam em espécie. Em teoria, pelo menos. É fácil jogar fora os clichês sobre servir aos humanos enquanto você vira os Nove Reinos de cabeça para baixo com medo do desastre do Ragnarok que se aproxima. Mas seu ponto parece válido. Que divindade era para Kratos além do poder? O título representa que ele aniquila mais seus inimigos do que se preocupa com as partes menos sangrentas de ser um deus.

Ragnarok Kratos acaba vendo o santuário de Jötnar, que o retrata como um deus nos Nove Reinos amado pelo povo. Esta descoberta leva Kratos às lágrimas, mas ele tem muito trabalho a fazer antes de se tornar um líder melhor entre os homens. Como tal, é conveniente que a maioria das tarefas sejam executadas Valhala É intitulado Alguma variação de “Trabalho”. Valhala É uma sessão de terapia prolongada para Kratos. Ele tem que enfrentar as coisas horríveis que fez durante este Deus da guerraArco grego. Ele viaja para Valhalla e confronta seus demônios interiores enquanto suas memórias criam ambientes para viajar, inimigos para enfrentar e manifestações de seu passado, como Helios, o deus grego do sol, que aparece como uma cabeça falante decepada ao longo da expansão.

Ao longo de sua jornada em Valhalla, Kratos discute seu passado como um tirano violento e se pergunta se merece ser algum tipo de funcionário do governo depois de tudo que fez. Freya pediu a ele para se tornar o novo Deus da Guerra Nórdico, e sua jornada por Valhalla é mais ou menos sobre como lidar com todas essas emoções conflitantes, jogando seu machado nos inimigos e confrontando Tyr, o antigo Deus da Guerra, toda vez que ele a alcança. . o de cima. Depois de fazer isso várias vezes, Kratos finalmente encontra uma imagem de si mesmo, e o ator Christopher Judge oferece um excelente monólogo onde ele escolhe não perdoar o que fez, mas seguir em frente como o Deus da Esperança. Ele servirá o povo em vez de si mesmo e lutará para proteger os Nove Reinos ao lado de Freya. É suficiente para ele ser um deus digno deste título? Ele não sabe, mas tem esperança.

Valhala Poderia ser um novo começo

Embora possamos aceitar as afirmações do estúdio de Santa Monica sobre isso Ragnarok É aparentemente o fim da história da mitologia nórdica, e muito permanece obscuro neste ponto. como Fãs apontaram, RagnarokO final original de Kratos define alguns temas para o próximo jogo, e não parece que Kratos irá a lugar nenhum tão cedo. Após a morte de Brok no jogo principal, o relacionamento de Kratos e Atreus com o anão ferreiro Sindri está em desordem, e se Kratos quiser continuar servindo o povo dos Nove Reinos, ele servirá seu amigo e aliado após a perda devastadora de seu irmão. . É uma relação que ainda vale a pena explorar.

No entanto, a configuração mais explícita para a sequência/spin-off não envolve Kratos. Após Atreus descobrir mais sobre sua origem como um dos últimos Titãs ao lado de Angrboda, ele decidiu se separar de seu pai para encontrar os restos mortais de seu povo. O filho de Kratos tem um objetivo mais específico e concreto no momento que poderia impulsionar a trama de um videogame. Quer esteja em Homem Aranha: Milhas Moralesspin-off de estilo ou Atreus conseguindo um papel de protagonista em uma linha principal adequada Deus da guerra O jogo ainda não foi visto.

Embora o futuro imediato de Atreus pareça mais realista, os fãs não estão convencidos de que ele será o rosto da série a partir de agora. Claro, disse o estúdio Santa Monica Ragnarok culminou na história nórdica, mas Kratos colocou sua bunda firmemente no trono do deus da guerra na mitologia nórdica depois… Valhala. Atreus certamente se tornou um favorito dos fãs ao longo dos anos, mas ele não tem o mesmo patrimônio cultural que Kratos, suas sequências jogáveis ​​em Ragnarok Foi divisivo e Alguns fãs acham que a série não pode continuar sem o velho mal-humorado. Além do mais, um Deus da guerra programa de TV Ainda está em produção na Amazon – não faria sentido se livrar do personagem central da série antes de apresentá-la a um público totalmente novo.

Existem alguns indícios desse potencial Deus da guerra O jogo poderia se passar no antigo Egito e focar nos deuses de sua mitologia. Kratos já esteve no Egito uma vez em Deus caiu série de quadrinhos, mas há referências mais sutis a ela ao longo da série. Na reinicialização de 2018, alguns artefatos egípcios, como o cajado de um faraó e um escaravelho, são encontrados no Templo de Tiro. Ragnarok Ele também contém um ankh como um de seus tesouros roubados colecionáveis. Mimir conhece esse elemento e chama o Egito de “Império do Rio”, o que significa que é uma quantidade conhecida nos Nove Reinos. Portanto, embora esta não seja uma confirmação direta, mostra que há precedentes para Kratos explorar este conjunto de mitos a seguir.

Qualquer que seja o futuro que reserve para Kratos e Atreus, Valhala Parece o culminar do arco da série Norse God of War. Ele transcendeu a vergonha e a raiva e alcançou a aceitação. Será que Kratos, um personagem amplamente definido por sua agitação e raiva internas, poderá agir quando alcançar a paz completa? Estou curioso para descobrir.

