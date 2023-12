Quando os servidores voltarão a funcionar?

O tempo de inatividade do Fortnite para a atualização v28.01.01 começará às 4h ET de hoje (19 de dezembro de 2023). Este será o primeiro patch oficial da Temporada 1 do Capítulo 5. Como a Epic Games terá feriado para toda a empresa de 22 de dezembro de 2023 a 7 de janeiro de 2024, este será o último patch do ano. No entanto, não há muito o que esperar desta atualização.

Embora este seja apenas um patch, os servidores serão colocados offline às 3h30 ET. Se você ainda estiver no modo Battle Royale, procure o sargento. No inverno ou atualizando sua vila no modo LEGO, você deve considerar sair às 3h ET. Isso garantirá que você não perca o progresso do jogo.

” class=”promoted-img” Carregando=”lazy” width=”1440″ height=”220″ alt=”fortnite-promotional-banner” />

Por quanto tempo o Fortnite ficará fora do ar hoje (19 de dezembro de 2023)?

Como este é apenas um patch, o tempo de inatividade atual do Fortnite não deve durar muito. No máximo, os jogadores podem esperar que os servidores fiquem offline até as 6h ET. O patch deve ser feito dentro de duas horas.

No entanto, por se tratarem de patches técnicos, a Epic Games pode optar por manter os servidores offline por um período mais longo para garantir que tudo funcione conforme o esperado. Se for esse o caso, os servidores poderão ficar online após as 8h ET.

Correções e alterações de conteúdo para atualização Fortnite v28.01.01

No momento, há apenas uma correção confirmada pela Epic Games. Após a reação negativa à mudança, o desenvolvedor acelerou as coisas, de alguma forma. Assim que o patch for implementado, os personagens deverão se mover mais rápido no modo Battle Royale. Modificações também podem ser implementadas para coisas como corrida e passos laterais.

No geral, os jogadores podem esperar ver mais ação no jogo. No entanto, é improvável que este seja o último patch que aborda a mecânica de movimento. Espera-se que a Epic Games receba mais feedback assim que o patch for implementado e mais ajustes forem feitos no próximo ano.

Além da modificação do movimento, não há mais nada a esperar. Até mesmo vazadores/mineradores de dados experientes como o iFireMonkey mencionaram a mesma coisa. Alguns bugs/falhas podem ser corrigidos, mas esse é o limite para este patch.

Como a temporada acabou de começar, a Epic Games não adicionará novos conteúdos até o início do próximo ano. Isso significa que você não deve esperar grandes mudanças quando o hiato de atualização do Fortnite v28.01.01 terminar.

O Battle Bus chegará ao Fortnite Capítulo 4, Temporada 4 em breve! Confira hoje a melhor loja de itens do Fortnite!

Editado por Rachel Simélia