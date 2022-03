Trabalhando com as melhores marcas premium

Desde 2003, a MEGABOX fornece soluções para móveis de banheiro, iluminação, cozinhas, armários e vestiários. Para oferecer aos seus clientes a máxima qualidade, a MEGABOX não só trabalha com marcas líderes no mercado europeu, como também oferece produtos feitos na sua própria carpintaria localizada em Alcochete.

A MEGABOX representa as marcas de design europeias mais valiosas. Nas palavras de seus parceiros, a MEGABOX é o parceiro perfeito para se trabalhar!!

Cozinhas SNAIDERO

“UMA. SNAIDERO A cozinha não é apenas uma cozinha, é uma filosofia. Além disso, um parceiro que trabalha conosco precisa entender o estilo italiano”, disse Andrea Bandera, gerente de exportação da SNAIDERO.

SNAIDERO é uma empresa italiana de 75 anos nascida do amor e paixão da família italiana pelo design de cozinhas. Atualmente, é uma das maiores marcas de cozinha do mundo, com mais de 300 funcionários em 86 países. No entanto, apesar do crescimento da empresa, a SNAIDERO nunca esqueceu seu compromisso com o meio ambiente e lista muitas certificações em seu nome. Uma delas é a certificação FSC, o que significa que a madeira que utilizam vem de florestas manejadas padrão que protegem a biodiversidade.

Design italiano clássico

Especialização em design italiano. Só quem tem cozinhas SNAIDERO pode perceber a perfeição dos eletrodomésticos e a técnica e interesse por trás de cada detalhe.

Segundo Andrea Bandera, “contemporâneo, qualidade e estilo italiano” são as características comuns a todos os modelos de cozinha desenvolvidos por esta empresa.

Na SNAIDERO selecionam os melhores arquitetos e designers como a famosa Pininfarina na Itália. “Estamos muito orgulhosos de trabalhar com alguns dos designers italianos mais importantes como Pininfarina. Reconhecido por projetar carros Ferrari, ele projetou algumas das cozinhas do nosso portfólio”, disse Andrea Bandera.

Acessório perfeito

Para uma marca premium como a SNAIDERO, encontrar o parceiro certo nem sempre é fácil. De facto, trabalhar com a SNAIDERO exige empenho, empenho, paixão e amor pelo produto, para transmitir esta impressão ao cliente final – uma lista de critérios que só a MEGABOX cumpre em Portugal.

Na verdade, a megabox tem tudo isso. “Estamos muito satisfeitos que eles estejam envolvidos nos projetos, compartilham nosso interesse e estão totalmente comprometidos com o serviço antes, durante e depois da instalação das cozinhas. Essa é a colaboração que sempre buscamos.”

