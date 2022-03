Impressionante imagem de satélite mostra o imenso poder das ondas monstruosas de 7 níveis em Portugal

Imagem de satélite de uma onda de 7 níveis a bater na costa portuguesa perto da Nazaré a 29 de outubro de 2020. (Crédito da imagem: Lauren Tobin / NASA Earth Observatory / Landsat 8)

A NASA divulgou uma imagem espetacular de uma maré alta gigante de sete camadas na costa de Portugal. A imagem, tirada em 2020, mostra um surfista de 18 anos no mesmo dia estabelecendo um recorde de 30,9 metros de altura na área.

Foto tirada pelo satélite Landsat 8 em 29 de outubro de 2020 mostra uma densa faixa de espuma branca emitida por ondas massivas quando quebra na famosa Praia do Norte (Bray do Norde) na Nazaré. Considerado um dos melhores lugares do mundo para o surf de ondas grandes. A imagem também mostra as erupções rasgando o fundo do mar ao redor e formando enormes vermes submarinos a 10 km da costa. Relatório de Vigilância da Terra da NASA .

Devido ao vale subaquático a menos de um quilômetro da costa, as ondas na Nazaré geralmente chegam a 15 metros durante os meses de inverno. Mas em 29 de outubro as ondas foram ainda mais intensificadas pelos ventos fortes dos remanescentes do furacão Epsilon, que atingiu Bermudas e partes da América do Norte em 2020.

A imagem de satélite mais recente de Nazaré, tirada em 5 de fevereiro de 2022, mostra os maremotos usuais durante os meses de inverno. (Crédito da imagem: Lauren Tobin / NASA Earth Observatory / Landsat 8)

Um passeio recorde

O surfista português Antonio Loreno surfou na imagem e no inchaço recorde tirado no mesmo dia em que deixou a Nazaré para enfrentar as ondas grandes. O surfista, que tinha apenas 18 anos na época, disse que teve sorte de sair a tempo de pegar a maior onda do dia. “Assim que comecei a surfar naquela onda, percebi que era enorme”, disse Loreno Surfista hoje Em 2020. “Ele simplesmente veio ao nosso conhecimento então [finished surfing] Eu entendo o que eu conquistei.”

Depois de voltar para casa, Larano enviou Vídeo Pesquisadores da Universidade de Lisboa, em Portugal, examinaram a magnitude do inchaço com um software que usa a altura do surfista para detectar o tamanho da onda. “Usamos até certo ponto a altura do surfista e depois procuramos os cumes da onda [the highest point] E tanque [lowest point]”Miguel Morera, pesquisador marinho da Universidade de Lisboa, disse ao Surfer Today em 2020.

O software indicou que a onda media 101,4 pés (30,9 m) de altura. Apesar de não ser oficialmente reconhecida pela World Surf League (WSL) devido à forma como os pesquisadores estudaram a altura da onda, ela forma a maior onda já tripulada. Surfista hoje .

O maremoto de 24,4 m de altura atingiu Nazaré em 2017, montado pelo surfista brasileiro Rodrigo Coxa. Isso ocorre porque o WSL mede a altura das ondas em relação ao nível do mar. Será quebrado pelas autoridades da costa ou por trás da onda. Infelizmente, nenhum dos oficiais da WSL estava em Nazaré no dia de surf de Lorraine, então o recorde não pôde ser verificado.

Os visitantes se reúnem em um local de visitantes em Nazaré para assistir ao surf de ondas grandes. (Crédito da imagem: Shutterstock)

Ondas Monstruosas de Nazaré

As maiores ondas na costa de Nazaré são as vizinhas Nazareth Canyon, que tem cerca de 143 milhas (230 km) de comprimento e 3,1 milhas (5 km) de profundidade. Companhia Hidrográfica Portuguesa .

Quando uma onda se move por essa área, a parte mais profunda da onda dentro do vale estará na mesma velocidade que estava em mar aberto, mas a parte superior da onda acima do vale será mais lenta. Ele muda a direção da onda ou se curva na direção sudoeste. No entanto, outras ondas que não passam pelo vale estarão na direção noroeste. O Observatório da Terra diz que quando uma onda de sudoeste e uma onda de noroeste convergem ao mesmo tempo, elas convergem em uma onda exagerada, como se fossem impulsionadas por Loreno.

Essas ondas exageradas geralmente só se formam durante os meses de inverno porque as ondas que chegam não viajam pelo vale da mesma maneira se mudam para correntes oceânicas durante os meses de verão.

Das Alterações Climáticas Segundo a pesquisa, a intensidade e a frequência das ondas de alta velocidade na Nazaré podem ser afetadas no futuro. Um estudo publicado na revista Avanços científicos Em junho de 2020, as condições extremas de ondas já aumentaram de 5% a 15% devido a fortes ventos e correntes causadas pelo aumento da temperatura do mar.

O novo filme foi lançado em 22 de fevereiro Observatório da Terra da NASA .

Publicado pela primeira vez na Live Science.