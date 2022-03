BExpressar suas preocupações atrás de você, sacudir algumas coisas no porta-malas do carro e se aventurar – é algo que todos nós precisamos fazer de vez em quando. O surfista e professor de ioga Ambrey e o fotógrafo e cineasta Aljaz estão todos cientes desse tipo de jornada. Passam a maior parte do ano viajando, desta vez carregaram A டாkoda Kodiak Dirigiu sobre os Pirineus. Confira o primeiro vídeo com foco em Portugal, seus locais de beleza e monumentos e tudo o que o país tem para oferecer.

Nossa primeira parada foi de tirar o fôlego Palácio de Montserrat, Constrói ninhos em jardins de mesmo nome perto da famosa cidade de Cindra. Em 1858, Sir Francis Cook, o Visconde de Montserrat, construiu o palácio e o transformou em sua casa de verão. O arquiteto James Knowles ergueu o edifício sobre as ruínas de um castelo neogótico em terras pertencentes à Ordem de Montserrat. O Palácio Romântico foi, entre outras coisas, elogiado por Lord Byrne por seu poema Child Harold’s Pilgrimage, e também foi a casa do escritor inglês William Beckford. O palácio é propriedade do Estado desde 1949 e foi inscrito na Lista do Património Mundial da UNESCO em 1995. Toda a área em torno de Cindra era um local de enorme valor histórico.

Guarda-chuva e Aljaz no Palácio do Amor de Montserrat