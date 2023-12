“Só eles podem saber por si mesmos.”

Cher indicou ao Rock and Roll Hall of Fame que não estava mais interessada em ser membro após anos de desprezo.

O ícone da música de 77 anos revelou que ainda não está no Hall da Fama durante uma visita ao Kelly Clarkson Show na sexta-feira.

Ela admitiu isso ao falar sobre sua conquista de ser uma das duas únicas artistas a ter uma música número um nas paradas em cada uma das últimas sete décadas.

A aparição ocorre poucos dias depois que a atriz desafiadora de idade foi vista na inauguração do Fontainbleau em Las Vegas com o namorado Alexander “AE” Edwards enquanto eles participavam da festa de abertura de Justin Timberlake.

Depois que Kelly expressou seu choque por Cher não estar no Hall da Fama, o hitmaker mais velho respondeu: “Sabe, eu não estaria nele agora se eles me dessem um milhão de dólares”.

Cher, 77, revelou sexta-feira no The Kelly Clarkson Show que ela nunca havia sido indicada – ou mesmo indicada – para o Hall da Fama do Rock and Roll.

“Sabe, eu não estaria nisso agora se eles me dessem um milhão de dólares”, disse ela a Kelly chocada.

A apresentadora ficou chocada e ficou de boca aberta depois que a estrela de Moonstruck fez a confissão, mas Cher disse que não estava “brincando” com ela, antes de brincar que estava “prestes a dizer outra coisa”.

“Eu ia dizer que não vou fazer sexo com você!” Eu brinquei.

Kelly estava prestes a oferecer alguns conselhos caso mudasse de ideia no futuro, mas Cher respondeu: “Eu nunca mudaria de ideia”.

“Só eles podem descobrir por si próprios”, acrescentou ela.

Até agora, o Rock and Roll Hall of Fame não respondeu à declaração de Cher.

A falta de uma indicação ao Hall da Fama foi especialmente chocante, considerando as muitas realizações do ícone e sua longa e surpreendente carreira.

Os artistas são elegíveis para indicação para inclusão no Hall da Fama 25 anos após sua primeira gravação, e a comediante está gravando desde o início dos anos 1960, embora ela não tenha lançado uma música com o tema “Hall of Fame” até meados da década. . Seu próprio nome em vez de seu nome artístico.

Assim, a cantora (nascida Sherilyn Sarkeesian) teria sido elegível para o prêmio desde pelo menos 1990, se não antes, mas o Rock and Roll Hall of Fame a rejeitou por mais de 30 anos.

No início deste mês, ela se tornou a segunda artista feminina a ter um grande sucesso em cada uma das últimas sete décadas, depois que seu single de férias DJ Play A Christmas Song liderou as vendas de músicas digitais eletrônicas/dance da Billboard.

Depois que Cher corrigiu Kelly para dizer que havia “outra pessoa” que poderia reivindicar o mesmo recorde, Kelly disse: “Não diga banda”.

Embora Cher tenha ficado decepcionada quando sugeriu que os Rolling Stones poderiam se orgulhar do mesmo feito, ela aplaudiu o público e Kelly se levantou quando acrescentou: “Foram necessários quatro deles para ser um de mim”.

“Mudei a música para sempre com Believe”, ela continuou, referindo-se ao seu hit de 1998.

A música ficou famosa não apenas por seu refrão cativante, mas também pelo uso do auto-tune, que se tornou uma ferramenta amplamente utilizada na indústria musical.

O software foi originalmente projetado para fazer ajustes sutis no tom das gravações após o fato, ajudando a corrigir uma nota que teria arruinado a tomada.

Mas o efeito pode ser usado em vários graus, e foi mostrado ao longo do caminho em Believe para distorcer os vocais de Cher de uma forma impressionante que inspirou futuros artistas de hip-hop e pop.

Suas décadas de sucessos número 1 começaram com “I Got You Babe”, de 1965, que ela cantou com seu então marido Sonny Bono como Sonny e Cher.

Na década de 1970, a dupla alcançou o topo das paradas com “All I Need Is You”, e Cher teve sucessos solo com Gypsys, Tramps & Thieves; mestiça; E a Dama Negra.

Ela voltou à fama comercial em 1989 com dois números: “If I Could Turn Back Time” e “After Everything”.

Ela continuou a aproveitar essa onda de popularidade renovada nos anos 90 com Believe, Strong Enough e All Or Nothing.

Kelly estava prestes a oferecer alguns conselhos caso mudasse de ideia no futuro, mas Cher respondeu: “Eu nunca mudaria de ideia”. “Só eles podem descobrir por si próprios”, acrescentou ela.

Cher disse que não estava “brincando” com ela, antes de brincar que estava “prestes a dizer outra coisa”. “Eu ia dizer que não vou fazer sexo com você!” eu brinquei

Kelly mencionou que Cher gravou pelo menos uma música em cada uma das últimas sete décadas, mas depois que Cher disse que havia “mais uma” – os Rolling Stones – Kelly disse: “Não diga uma banda”.

O primeiro sucesso de Cher foi em 1965, logo após sua estreia, com “I Got You Babe” com seu então marido, Sonny Bono. Ela foi elegível para o Hall da Fama do Rock and Roll 25 anos após suas primeiras gravações, então foi esquecida por mais de três décadas; Visto em 1973

O sucesso de Cher continuou durante a década de 1970, antes de um renascimento na carreira em 1989, que continua inabalável até hoje. Visto no Oscar de 1986

Os líderes das paradas continuaram na década de 2000 com “Song For The Lonely”, “A Different Kind of Love Song” e “When The Money’s Gone”.

Na última década, seus singles “You Haven’t Seen”, “The Last Of Me” e “Woman’s World” alcançaram o primeiro lugar.

Com seu último sucesso de Natal, DJ Play A Christmas Song, Kelly vê que isso pode ser tão transformador para a música natalina quanto Believe foi para a música pop.

“Ninguém tem essa voz.” Quase penso que se alguém me enviasse aquela música para o meu disco de Natal, [I’d be like] “Não sei se posso fazer isso acontecer”, ela admitiu. “é você.” O som é tão querido. É inacreditável. ‘Eu gosto muito disso.’