Andy Cohen diz que “fez um grande esforço” para acenar para Brian Seacrest na véspera de Ano Novo

Andy Cohen Ele não quer nenhum drama com Ryan Seacrest Nesta véspera de Ano Novo.

A personalidade da Bravo está mais uma vez apresentando um especial da CNN na Times Square lado a lado Anderson Cooper.

Ao final de cada hora, os anfitriões tomam doses de álcool para comemorar o Ano Novo; Dois anos atrás, Cohen e Cooper ficaram visivelmente bêbados, especialmente Cohen, que caluniou Ryan Seacrest no ar enquanto este apresentava o programa da ABC. Véspera de Ano Novo de Dick Clark.

“Se você olhar para trás, verá o grupo de perdedores de Ryan Seacrest atuando”, disse Cohen no especial de dezembro de 2021. “Sinto muito, mas se você está assistindo ABC, você não está assistindo nada.” Mais tarde, Cohen se desculpou em seu programa de rádio SiriuxXM.

Mas então, no ano passado, Seacrest afirmou Ao vivo com Kelly e Ryan que Cohen “não se virou e acenou” para Seacrest quando este acenou para os apresentadores da CNN durante a gravação de seus especiais em dezembro de 2022. Cohen disse mais tarde que não estava ciente da troca e durante a gravação de seus especiais, Cohen foi ao programa de rádio de Seacrest No ar com Ryan Seacrest Purificador de ar.

Este ano, Cohen quer garantir que não haja mal-entendidos entre ele e Seacrest.

Depois de tomar uma dose de álcool no início das 21h, horário do leste dos EUA, Cohen disse: “Só quero ressaltar que fiz um grande esforço. Acenamos para Seacrest. Ele nos viu acenando para não poder andar por aí dizendo Amaldiçoei ele.”

“Não comece. Nem mencione isso”, disse Cooper.

“Não vou começar”, respondeu Cohen. Eu apenas o mantenho bem limpo. Nós acenamos. A conexão foi feita.”

Cooper notou que algumas palavras gentis foram dirigidas a Seacrest.

“Nós o elogiamos por suas roupas”, disse ele. Parecia ótimo. “Ele está vestindo um terno muito bonito.”

Cooper então acrescentou: “Este é Andy mexendo a panela”.

“Na verdade não”, respondeu Cohen. Apenas mantenha-o limpo. Vou manter meu lado da rua limpo este ano.

Alguns momentos depois, Cohen realmente lançou outro insulto a outra celebridade.

Isso aconteceu quando Cohen e Cooper deram as boas-vindas à atriz Bridget Everett (da HBO Alguém algum lugar), que cantou “You Don't Know You're Beautiful” do One Direction a cappella ao lado dos apresentadores.

Cohen elogiou a habilidade de Everett de tocar a música ao vivo no meio da Times Square enquanto alguma “música horrível de Deus” tocava ao fundo.

“Tenho que agradecer a Bridget porque no minuto em que ela começou a cantar, havia uma música horrível tocando ali, e ela cantou – é muito difícil cantar enquanto outra música está tocando. Foi grande”, disse Cohen.

Qual música estava tocando? Olivia Rodrigo “O Vampiro”.

