Tom Holland responde às críticas de Martin Scorsese aos filmes de super-heróis

Em 2019, Martin Scorsese Envie ondas pelo mundo do entretenimento Compartilhando suas críticas aos filmes de super-heróis. O famoso diretor compartilhou seu ódio por Marvel Studios Filmes em particular, chamando-os de “não cinema” e referindo-se a eles como passeios de parque de diversões. Embora Scorsese admitisse que os filmes de sucesso foram “bem feitos”.

recentemente entrevistaE Homem-Aranha: Não há espaço para casa Estrela Tom Holland Ele respondeu às críticas de Martin Scorsese e discutiu a ideia de que seu filme pudesse receber indicações ao Oscar.

“Você pode perguntar [Martin] Scorsese, “Você quer fazer um filme da Marvel?” “Mas ele não sabe como é porque nunca fez um filme”, ​​disse Holland. “Eu fiz filmes para a Marvel e também filmes que estão na pauta do mundo do Oscar, e a única diferença, realmente, é que um é muito mais caro do que o outro. Mas a forma como eu segmento o personagem , a forma como o diretor desenhou o arco da história e os personagens – é tudo a mesma coisa. Foi feito em uma escala diferente. Então, eu acho que eles são arte de verdade. ”

Ele acrescentou: “Quando você faz esses filmes, você sabe que é bom ou ruim, milhões de pessoas os assistirão, enquanto que quando você fizer um pequeno filme independente, se não for muito bom, ninguém o verá, então vem com diferentes níveis de estresse. ” Holland então observou que alguns dos outros grandes atores envolvidos nos filmes do Marvel Studio provavelmente estão se sentindo da mesma maneira: “Quer dizer, você também pode perguntar Benedict Cumberbatch ou Robert Downey Jr.. ou Scarlett Johansson—Pessoas que fizeram os tipos de filmes “dignos de um Oscar” e também fizeram filmes de super-heróis – e elas dirão que são iguais, mas em uma escala diferente. Há menos spandexes nos filmes do Oscar. “

