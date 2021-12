Wanda Young, cantora das Marvelettes, que cantou em Please Mr. O clássico Carteiro de 1961, aos 78 anos

A cantora das Marvelettes, Wanda Young, faleceu aos 78 anos.

Sua filha, Metta Fentress, disse: Tempos de nova iorque Young morreu no sábado de complicações da DPOC em 15 de dezembro em Garden City, Michigan.

Young assinou com o grupo antes de seu contrato inicial de gravação com a Motown, e trabalhou como vocalista principal do grupo por algum tempo até sua saída em 1969. Ela também continuou uma carreira solo.

Mais recentemente: a cantora das Marvelettes, Wanda Young (centro), morre aos 78 anos. Tirada com Katherine Anderson (à esquerda) e Gladys Horton (à direita) em Londres em 1965

Young apareceu em várias outras canções notáveis, incluindo Beechwood 4-5789, My Child Must Be a Wizard, Lock Up My Heart, Many Fish in the Sea, Vou Esperar, Não Mexa com Bill e O Pescador fica pego pelo jogo.

As Marvelettes são conhecidas como o icônico grupo feminino da Motown, abrindo caminho para outros grupos icônicos, como Supremes, Martha Reeves, Vandellas e Velvelettes.

O grupo – que em vários momentos também consistia dos membros Gladys Horton (que morreu em 2011), Kathryn Anderson, Anne Bogan, Juanita Cowart e Georgiana Tillman (que morreu em 1980) – recebeu uma indicação ao Rock and Roll Hall of Fame em 2013 .

“Estamos profundamente tristes com a notícia da morte de Wanda Young dos Marvelites”, disse a gravadora do grupo, a Motown, em um comunicado na sexta-feira. Que impacto ele teve no mundo da Classic Motown e na vida de tantas pessoas. Seu legado viverá.

Pioneiras: as Marvelettes são mais conhecidas como o icônico grupo feminino da Motown, abrindo caminho para outros grupos icônicos, como Supremes, Martha Reeves, Vandellas e Velvelettes; Anderson, Young e Ann Bogan foram vistos em 1968 na cidade de Nova York

Aclamado: o grupo recebeu uma indicação ao Rock and Roll Hall of Fame em 2013

“Wanda tinha uma vozinha que era empolgante para mim, um pequeno tipo de som country”, disse Smokey Robinson em notas escritas na compilação de 1993 Deliver: The Singles (1961-1971), de acordo com o jornal. Eu sabia que se pudesse entregar uma música para ela, ela seria um sucesso.

Venters disse ao The Times que sua mãe “não se levantava todos os dias pensando nas Marvelettes, mas ela nunca perdeu esse brilho.

Eu dizia a ela constantemente: “Todas essas pessoas amam você”. E ela se lembrou de ter dito: “Uau”.

Young e Horton colaboraram no álbum de 1990 The Marvelettes: Now, segundo o jornal, para o selo Motorcity Records.

Young deixa seus três filhos e vários netos e bisnetos, bem como quatro irmãs e quatro irmãos.