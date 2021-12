Editores do Mail on Sunday pagam ‘danos financeiros’ à Duquesa de Sussex | correio no domingo

Editoras correio no domingo Eles concordaram em pagar “danos financeiros” à duquesa de Sussex, três anos depois de iniciar uma prolongada batalha de privacidade por causa de uma carta escrita à mão para seu pai distante.

No domingo, o jornal publicou um comunicado no final de sua primeira página dizendo a seus leitores que a duquesa ganhou seu processo legal por violação de direitos autorais contra Jornais Associados Para artigos publicados no Mail on Sunday e publicados no Mail Online.

Na terceira página, apresentava uma notícia de 64 palavras afirmando que havia infringido direitos autorais e que “foram acordados danos em dinheiro”. A história também foi Postado no Mail Online às 23h58 no dia de Natal Com links para decisões judiciais.

A Duquesa entrou com uma ação contra a The Associated jornais Mais de cinco artigos reproduziram trechos de uma carta “pessoal e privada” a Thomas Markle em agosto de 2018. Ela ganhou o caso no início deste ano, quando o juiz da Suprema Corte, Lord Justice Warby, emitiu uma decisão sumária em seu favor sem a necessidade de um julgamento.

Os jornais associados apelaram alegando que o caso deveria ter ido a julgamento. esta chamada eu recusei No início deste mês, pelos juízes do Tribunal de Recurso Sir Geoffrey Foss, Lady Victoria Sharpe e Lord Justice Bean.

Eles decidiram que a Duquesa tinha uma “expectativa razoável” sobre a privacidade no que diz respeito ao conteúdo da carta. “Esses conteúdos eram pessoais e privados e não questões de legítimo interesse público”, disse Voss.

A Duquesa então pediu um remake da indústria dos tablóides e falou de sua paciência em face da “decepção, intimidação e ataques calculados”.

Em sua declaração, ela disse: “Esta é uma vitória não só para mim, mas para qualquer pessoa que já sentiu medo de defender o que é certo. Embora essa vitória estabeleça um precedente, o mais importante é que agora somos coletivamente corajosos o suficiente para remodelar a indústria dos tablóides que torna as pessoas difíceis. “e lucrar com as mentiras e a dor que elas criam.

“Desde o primeiro dia, tratei esse processo como uma medida importante do certo contra o errado. O réu o tratou como um jogo sem regras. Quanto mais tempo duravam, mais eram capazes de distorcer os fatos e manipular o público (mesmo durante o recurso em si), tornando um caso direto extraordinariamente complexo, a fim de gerar mais manchetes e vender mais jornais – um modelo que recompensa o caos acima da verdade.

“Nos quase três anos desde que começou, tenho sido paciente diante de engano, intimidação e ataques calculados. Hoje, os tribunais decidiram a meu favor – mais uma vez – confirmando que o Mail on Sunday, de propriedade de Lord Jonathan Rothermere, infringiu a lei. Os tribunais responsabilizaram o queixoso. Por isso, e espero que todos nós comecemos a fazer o mesmo. Porque pode parecer distante da sua vida pessoal, não é.

“Amanhã pode ser você. Essas práticas prejudiciais não acontecem uma vez em uma lua azul – são falhas diárias que nos dividem, e todos nós merecemos melhor.”

O Associated Newspapers disse na época que estava “profundamente decepcionado” com a decisão e que um recurso para a Suprema Corte estava sendo considerado.

Os custos da duquesa foram estimados em £ 1,5 milhão antes do recurso, mas esse número aumentará com o recurso.

Lord Justice Warby ordenou a publicação da declaração Mail on Sunday e Mail Online no início deste ano. Em março, ele concordou que o tamanho da fonte poderia ser menor do que o solicitado pela Duquesa.

Representantes da Associated Newspapers e da Duquesa de Sussex foram contatados para comentar o assunto.