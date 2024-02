Todos os detalhes sobre o penteado de Miley Cyrus no Grammy de 2024

Miley Cyrus teve uma das noites mais estilosas do Grammy Awards de 2024.





Ela não usou um, nem dois, nem três looks na maior noite da música. Não, a cantora de “Flowers” ​​– e agora artista ganhadora do Grammy! – Ele usou cinco roupas diferentes e atraentes para a ocasião. Detalhamos todos os detalhes sobre essas coisas (e faremos isso de novo em um momento), mas agora temos que falar sobre o cabelo de Cyrus!





Sim, quando Cyrus, 31 anos, apareceu no tapete vermelho da Crypto.com Arena, seu vestido personalizado da Maison Margiela fez uma declaração, mas seu cabelo enorme também deixou todos olhando.





Miley Cyrus no Grammy de 2024.

Axel / Power Griffin / Magia do Filme



A atriz virou cabeleireira de longa data Bob ResinaClaro, e ele sabia exatamente o que fazer para criar um visual que unisse as cinco roupas de Cyrus na noite do Grammy.





“Trabalho com Miley há muito tempo e esta noite queríamos criar um design diferente do ano passado, com um estilo que tivesse um visual dos anos 70, um toque Barbarella e ainda tivesse um toque punk moderno. , ao mesmo tempo que deixa alguma emoção visível, permite que o visual mantenha uma sensação fresca e excitante.





Resina disse também Passarinho Que ele também estava canalizando a ícone dos anos 70, Raquel Welch, com seu penteado ousado.





Miley Cyrus no Grammy de 2024.

Axel / Power Griffin / Magia do Filme



O cabeleireiro usou produtos Nexxus para manter o cabelo de Cyrus grande e brilhante a noite toda – uma grande conquista considerando a noite que ela teve. Cyrus subiu e desceu no palco do Grammy, levando para casa dois prêmios (seu primeiro Grammy) e cantando seu hit “Flowers”. Ela até acenou com a cabeça para Tina Turner em sua performance, que também parecia combinar com seu cabelo bufante e vestido curto e sujo.





Resin compartilhou detalhes passo a passo do visual do cabelo de Cyrus Instagram Caso algum de seus fãs queira recriar “Do at Home”. Ele usou produtos anti-umidade para domar o cabelo de Cyrus no clima de Los Angeles (e mantê-lo sob controle durante a chuva!) E usou um protetor de calor antes de entrar com uma escova redonda e um secador de cabelo.









Miley Cyrus se apresenta no Grammy de 2024.

Kevin Winter / Getty Images para a Academia de Gravação



Nunca perca uma história – inscreva-se Boletim informativo diário gratuito para pessoas Para se manter atualizado sobre o que a PEOPLE tem a oferecer de melhor, desde notícias interessantes sobre celebridades até histórias convincentes de interesse humano.





Ele então usou Nexxus Também uso rolos de velcro na parte superior para criar mais volume.





Por fim, ele adicionou um pouco de óleo capilar para dar brilho e maciez para mantê-lo macio a noite toda.





Cyrus realmente precisava de cabelos volumosos para equilibrar o glamour de seus cinco looks na noite do Grammy, cada um deles mais bonito que o anterior. Sua noite começou forte com um vestido personalizado da Maison Margiela que levou 675 horas para ser feito e incluiu 14.000 alfinetes de segurança.









Miley Cyrus no Grammy de 2024.

Kevin Mazur/Getty



Ela então vestiu um macacão preto estilo fechadura para receber seu primeiro prêmio Grammy antes de voltar a usar um minivestido Bob Mackie de arquivo para se apresentar. Ela trocou de roupa novamente, então se viu usando um sutiã preto e calças combinando com penas, ignorando-as. No final da noite, ela mudou seu visual para um último look atraente, um vestido Gucci marrom de lantejoulas que ela usou no palco para receber o Prêmio Grammy de Gravação do Ano.





Para encerrar o discurso de agradecimento, ela brincou dizendo que esqueceu a calcinha – o que faz sentido, pois o vestido tinha uma fenda bem atrevida que chegava até o osso do quadril!





Mas acabou sendo apenas uma piada, confirmou a estrela pop hoje Na verdade, ele estava usando cuecas Gucci personalizadas Que combinava com seu vestido marrom chocolate.





Ela acessou o Instagram para recapitular sua noite com uma coleção de fotos e comentários honestos e bem-humorados.





“Primeiro Maria, depois Meryl e Mark. É muito divertido dividir o palco com meus amigos @kidharpoon@polackmusic @tylersamj Esta terceira foto resume perfeitamente nosso relacionamento. “Você3 quer que eu fale tudo até começar a falar…” ela escreveu antes de acrescentar: “PS: eu estava só brincando… tive que combinar com o costume @Gucci Calcinhas🤎 Obrigado por criar fantasias de chocolate personalizadas da cabeça aos pés @sabatods bjs Você não esqueceu nada. Eu amo todos vocês.”