Donna Kelce revela a primeira coisa que disse a Travis depois que ele chegou ao Super Bowl (exclusivo)

Donna Kelsey ainda não acredita.





A orgulhosa mãe compartilhou com a PEOPLE sua reação inicial ao ver seu filho Travis Kelce e seus Kansas City Chiefs obterem uma vitória decisiva no Super Bowl contra o Baltimore Ravens em 28 de janeiro, ao mesmo tempo que revelou a primeira coisa que ela disse a ele em campo depois. o jogo.





“Eu apenas olhei para ele e disse: 'Fui possuída'”, Donna se lembra de ter dito a Travis no campo do M&T Bank Stadium, em Baltimore, quando ele venceu o Campeonato AFC pelo segundo ano consecutivo.





“Foi o trabalho mais incrível que já o vi fazer”, diz Donna ao falar sobre sua recente colaboração com a Barefoot Wine. “Ele estava em uma missão… uma missão para garantir que eles ganhassem este jogo.”









Travis Kelce abraça sua mãe, Donna Kelce, após vencer o Campeonato AFC em 28 de janeiro de 2024.

Patrick Smith/Getty



Mas Travis não estava sozinho, Donna fez questão de observar, apontando para seus companheiros de equipe do Chiefs, que contribuíram para os esforços vitoriosos que enviaram os campeões em título a Las Vegas para defender o título do Super Bowl.





“Tudo se encaixou”, diz Donna. “Tudo correu bem e fiquei impressionada ao ver como todos eles conseguiram trabalhar juntos dessa maneira.” Travis disse sozinho Novos horizontes podcast que jogar o campeonato pela quarta vez em cinco anos “significa um pouco mais”.





Donna concorda, dizendo à PEOPLE: “É muito difícil chegar lá e poder chegar duas vezes seguidas, isso foi muito especial”.





Além disso, acrescenta, também foi especial “poder estar com meu outro filho [Jason, of the Philadelphia Eagles] Para assistir ao jogo.









Taylor Swift é vista na quadra com Donna Kelce após a vitória do Kansas City Chiefs sobre o Baltimore Ravens no AFC Championship Game em 28 de janeiro de 2024.

Patrick Smith/Getty



Foi uma experiência que a mãe de duas estrelas da NFL diz que “não acontece” com muita frequência por causa dos horários de futebol dos filhos.





“Para mim, poder assistir com ele enquanto assistíamos com seu irmão foi um acontecimento único na vida… foi incrível”, diz Donna, acrescentando que seus filhos “realizaram muito mais do que [she] “Eu poderia ter sonhado um dia.”





Além de ver Travis ao lado de Jason, Donna torceu por ele no camarote ao lado de sua namorada Taylor Swift. Eles também deram às pessoas uma visão exclusiva de seu estande repleto de diversão!





“A camaradagem entre todos na suíte” e “garantir que você aproveite o tempo que passa lá” é o que Donna diz ser “a maior parte” do que eles fazem enquanto assistem ao jogo.





Donna Kelsey por Barefoot Wines.

Vinho descalço



“Estamos todos torcendo pela mesma pessoa”, diz a mãe orgulhosa, descrevendo “toda a emoção” e o fato de “todo mundo estar gritando ao seu redor”. “É um momento realmente ótimo”, acrescenta ela com um sorriso.









E, claro, Donna diz que Barefoot Wine – o patrocinador oficial do vinho da NFL e do Super Bowl LVIII – é “absolutamente” seu pedido para a suíte. Travis e Jason também são fãs da marca, diz ela, observando que “às vezes gostam de um bom vinho”.





Para sua última colaboração com a Barefoot Wine, Donna está oferecendo um “manual para ajudar novos fãs em sua primeira festa no Super Bowl”. O veterano Game Day Pro será lançado em 5 de fevereiro, proporcionando aos “entusiastas do campista” uma experiência passo a passo sobre como organizar sua primeira festa do Super Bowl.





“Há muitas pessoas novas que estão realmente amando a NFL e se tornando fãs de futebol. Acho ótimo que muitas pessoas estejam vindo para o jogo”, diz Donna. “Não creio que haja nada de errado com isso… O que há para não gostar no futebol!”