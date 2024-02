O novo álbum de Taylor Swift, “The Tortured Poets Department”, está programado para ser lançado em abril próximo

LOS ANGELES (AP) – Esqueça “sua reputação”. Taylor Swift Ele tem um álbum totalmente novo saindo.

Aceitando o Grammy de Melhor Álbum Pop Vocal Na noite de domingo, Taylor disse que guardava o segredo há dois anos.

“Meu novo álbum será lançado em 19 de abril. Chama-se ‘Tortured Poets Oath’. “Vou postar a capa agora nos bastidores”, ela anunciou.

E foi o que fiz.

Em sua conta do InstagramSwift postou uma foto em preto e branco dela deitada em travesseiros. A metade superior do rosto e a metade inferior das pernas foram cortadas na foto de baixo contraste.

“Tudo vale no amor e na poesia…” dizia seu comentário. Em pouco mais de uma hora, só a postagem no Instagram acumulou quase 7 milhões de curtidas, número que aumentou para 13 milhões de curtidas em menos de um dia.

“E assim entro em evidência / meu brasão mutilado / minhas musas, adquiridas como hematomas / meus talismãs e amuletos / carrapatos, carrapatos, carrapatos de bombas de amor / minhas veias de tinta preta escura”, dizia o que parece estar escrito à mão. As letras são postadas após a capa do álbum.

Dentro da Crypto.com Arena em Los Angeles, o anúncio do álbum de Swift atraiu gritos dos escalões superiores.

Swift gerou especulações em massa no início da noite, quando seu site parecia estar fora do ar. Alguns presumiram que ela estava se preparando para lançar “Reputation (Taylor's Version)”, mas vagas evidências no site “quebrado” sugerem que isso pode ser um desvio de direção.

E foi.

O site já está de volta, com foco no próximo álbum, com opções de pré-encomenda e mercadorias. O álbum conterá 16 músicas, com alguns lançamentos oferecendo uma música bônus intitulada “The Manuscript” de acordo com as descrições do produto. Na noite de segunda-feira, Swift divulgou a tracklist nas redes sociais.

As colaborações incluem “Fortnight” com Post Malone e “Florida!!!” Apresentando Florence + A Máquina. Uma seleção de outros títulos de músicas: “Down Bad”, “I Can Fix Him (I Really Can't)”, “loml” e “Clara Bow”.

Este será o décimo primeiro álbum de estúdio de Swift, sem contar suas regravações. Ha O último álbum original foi “Midnight” Foi lançado em outubro de 2022. Desde então, ela lançou a turnê Eras Tour, de um bilhão de dólares, e lançou “Fale agora (versão de Taylor)” E “1989 (versão Taylor).”

Swift estava recebendo seu prêmio Grammy por “Midnights” quando fez o anúncio surpresa. Ela mais tarde ganhou o álbum do ano, O prêmio final do show para o álbum.

“Eu adoraria dizer que este é o melhor momento da minha vida, mas sinto muita felicidade quando termino uma música, ou quando consigo decifrar uma ponte que amo, ou quando seleciono um videoclipe, ou quando eu trabalhar com dançarinos”, disse ela após receber o prêmio de Álbum do Ano de Celine Dion, quebrando o recorde de maior número de vitórias nessa categoria (seus outros álbuns do ano: “Fearless”, “1989” e “Folklore”). .

Taylor Swift chega ao 66º Grammy Awards no domingo, 4 de fevereiro de 2024, em Los Angeles. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP)

Enquanto caminhava no tapete vermelho No estilo customizado da Schiaparelli Couture, Ela prestou homenagem ao título de seu álbum, usando um colar Lorraine Schwartz com um pequeno relógio embutido. E sim, o horário está marcado para meia-noite, mesmo que o espectador tenha que inclinar a cabeça para ver os ponteiros apontando para o número “12”.

Embora o relógio fosse uma homenagem ao álbum – e lembrasse a frase “tick, tick, tick” na postagem Tortured Poets Oath – o relógio parecia particularmente apropriado, dada a agenda aparentemente lotada da estrela na semana seguinte. Swift deve retornar em sua Eras Tour esta semana, onde se apresentará por quatro noites em Tóquio. ela Ele ainda poderá retornar aos Estados Unidos no final da semana para pegar seu namorado, Travis Kelce, em ação Super Bowl.

Sen relatou de Nova York. A escritora musical Maria Sherman contribuiu com reportagens.