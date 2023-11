Timothée Chalamet, do SNL, é criticado por uma piada de guerra entre Israel e o Hamas

‘SNL’: Timothée Chalamet canaliza Troye Sivan, prévia de ‘Wonka’. O ator de “Dune”, Timothée Chalamet, retornou ao “Saturday Night Live” após o fim da greve do SAG para promover seu próximo filme “Wonka”.

Timothée Chalamet está agitando o Saturday Night Live da NBC em sua segunda passagem como apresentador.

O ator de 27 anos destacou sua formação musical durante o monólogo de abertura para promover seus próximos filmes após o fim da greve SAG-AFTRA.

“É a segunda vez que apresento o Saturday Night Live, mas parece a primeira vez em vários aspectos. Porque a última vez foi durante o coronavírus, o que foi estranho. então.” “Lorne Michaels sabia quem eu era; ele continuou me chamando de ‘Wynonna'”, brincou Chalamet no início de seu monólogo. “Mas me sinto sortudo por ser o anfitrião após o fim da greve do SAG.”

As coisas tomaram um rumo musical quando Chalamet começou a cantar para chamar a atenção para seus projetos.

“Meu novo filme ‘Wonka’ chega aos cinemas em 15 de dezembro. Fandango.com, palavra-chave ‘Droga, Hugh Grant tem um dumper Oompa Loompa’”, disse a estrela indicada ao Oscar. metade, depois passe para “Flowers of the Killer Moon”. “Ou apenas espere pela segunda parte de ‘Duna’, verifique antes de usar o banheiro.”

Timothée Chalamet faz rap sobre sua “cara de bebê” em um monólogo do ‘SNL’.

Chalamet, a conselho do membro do elenco do SNL, Marcelo Hernandez, mudou de assunto e orientou sua escola Alter ego Timmy Tim para Uma canção rap dedicada aos seus companheiros “rostos de bebê”.

“Tenho rosto de jovem, mas corpo de homem. Então esconda sua esposa e esconda sua avó também”, disse o ator.

A letra tornou-se cada vez mais clara à medida que a dupla notava que eles tinham cara de bebê e também eram ‘bandidos’.

A greve do SAG acabou, mas o que vem a seguir? É quando você pode esperar que seus programas e filmes retornem

Kenan Thompson interrompeu para também dar seu ponto de vista com um visual jovem de seus tempos de comédia na Nickelodeon.

“Eu tenho esse rosto desde Kenan & Kel, e estou envelhecendo como um vampiro, e estou envelhecendo como Pharrell”, disse Thompson. “Durante toda a minha vida fui fofo na TV e eles acham que tenho 19 anos, mas na verdade tenho 63!”

Timothée Chalamet, do SNL, é criticado por fazer uma piada sobre o Hamas em meio à guerra com Israel

Mas no domingo, as pessoas nas redes sociais reagiram a uma piada do “SNL” referindo-se à guerra em curso entre Israel e o Hamas.

“SNL e Timothée Chalamet contando piadas sobre o Hamas no meio de uma guerra que até agora ceifou a vida de mais de 4.000 crianças é desprezível.” um usuário X tuitou.

Durante a peça teatral de Chalamet com Please Don’t Destroy, o personagem interpreta um aspirante a músico que quer acabar com sua vida. “Deve haver alguém ou algo com quem você se importa”, disse John Higgins, membro do grupo de comédia, ao personagem de Chalamet. “Acho que é a minha música”, responde Chalamet.

Depois que o personagem de Chalamet toca uma música para o grupo, eles não gostam muito. Mas ainda perguntando: “Você vai compartilhar no Instagram?”

O grupo concorda e pede a Chalamet seu nome de usuário no Instagram. Ele responde: “É o Hamas, o Hamas”.

“Sim, cara, não estou compartilhando uma música do Hamas no Instagram”, diz Martin Herlihy, do Please Don’t Destroy.

outro usuário X escreveu: “Os redatores do SNL são parcialmente culpados pela piada desajeitada, sim, mas também os redatores do SNL dão suas ideias aos apresentadores + os apresentadores têm o poder de dizer não aos esquetes de que não gostam… então é estúpido sentar aqui e fingir ser Timothée Chalamet. As pessoas ficaram indefesas durante a fotografia (sitcom).

“Ninguém merece sofrer”: Pete Davidson fala sobre Israel e Hamas no podcast SNL

“A peça teatral de Timothy Chalamet sobre o Hamas é na verdade uma das piores e mais nojentas coisas que já vi.” outro usuário X escreveu.

outra pessoa adicionada nas redes sociais“Há duas semanas, o SNL orgulhava-se de um monólogo aberto sobre os seus corações partidos por aqueles (afectados pelo) conflito israelo-palestiniano, apenas para usar o Hamas como retórica e recusar-se a reconhecê-lo como genocídio.”

Chalamet já hospedou o SNL em dezembro de 2020.

Anteriormente em “SNL”: Travis Kelce e Taylor Swift fazem uma aparição surpresa na abertura da temporada