The Marvels Bombs estreia nas bilheterias com US$ 47 milhões – The Hollywood Reporter

Brie Larson e Iman “The Wonder” Villani.

Cortesia de Laura Radford/Marvel

Maravilhas A estreia nas bilheterias não é boa.

Da Marvel Studios e da Disney, o sustentáculo do super-herói estreou com cerca de US$ 47 milhões nas bilheterias domésticas, sendo classificado como o pior começo na história do Universo Cinematográfico Marvel. Ele também ficou atrás das expectativas no exterior, lançando US$ 63,3 milhões em 51 mercados físicos para uma estreia global de US$ 110,3 milhões contra um enorme orçamento de produção de US$ 200 milhões.

Maravilhas Isso representa um novo ponto baixo para o Marvel Studio de Kevin Feige e acrescenta combustível à teoria de que a fadiga dos super-heróis é uma coisa real, à medida que os fãs se cansam da abundância de títulos e, portanto, tornam-se muito menos indulgentes. A Marvel tem desfrutado de um sucesso incomparável há anos, com seus filmes gerando mais de US$ 30 bilhões em receitas brutas de bilheteria em todo o mundo.

Até agora, a rival DC tem sido o estúdio de super-heróis que sofreu os maiores altos e baixos, com um número significativo de seus filmes estreando com US$ 50 milhões ou menos (em comparação, muitos lançamentos do MCU começaram com US$ 100 milhões ou mais no mercado interno). Neste verão, DC a luz Ele estreou com sombrios US$ 55 milhões no mercado interno, a caminho de atingir US$ 270,6 milhões em todo o mundo.

O boca a boca mata Maravilhasque é apenas o terceiro título MCU a receber um B CinemaScore do público depois deste Eternidade E Homem-Formiga e a Vespa: Quantânia. A grande maioria dos lançamentos de MCU recebeu alguma variação de nota A. A pontuação dos críticos do Rotten Tomatoes de 62 por cento também está na extremidade inferior. Os homens representavam a maioria dos compradores de ingressos, ou 61%, enquanto 45% da receita total veio de IMAX e outras telas premium de grande formato.

A 33ª parcela do MCU é uma sequência do filme de Brie Larson de 2019 Capitão Marvel, que abriu com US$ 153,4 milhões na América do Norte, a caminho de faturar US$ 1,13 bilhão em todo o mundo, não ajustado pela inflação. Este filme tem a vantagem óbvia de ser provocado na cena pós-crédito de 2018 Vingadores: Guerra Infinitaenquanto sua estrela honorária foi jogador em 2019 Vingadores Ultimato (Foi lançado entre dois grandes filmes da Marvel.)

Antes de agora, 2008 A incrível estrutura Ele detém o recorde de abertura doméstica mais baixa para qualquer título do MCU, com US$ 55,4 milhões, não ajustado pela inflação (a Marvel, que não era propriedade da Disney na época, fez parceria com a Universal para a estrutura). A próxima menor abertura de MCU pertence à Marvel/Disney homem Formigaque começou com US$ 57,2 milhões no mercado interno em 2015.

No novo filme, Larson é acompanhado por Iman Vellani, a estrela emergente da série Disney + Sra. Marvelbem como Teyonah Parris como uma versão adulta de Capitão Marvel Personagem de Mônica Rambeau. A atriz fez sua estreia na Marvel com WandaVisãoque contou Maravilhas A roteirista Megan McDonnell está entre seus roteiristas.

Maravilhas É único para um filme de super-heróis, pois é estrelado por três protagonistas femininas. Foi dirigido por Nia DaCosta, a primeira mulher negra a dirigir um filme da Marvel Studios, bem como a mais jovem diretora de um filme MCU (DaCosta completou 34 anos em 8 de novembro). A Marvel tem orgulho de promover diretores independentes como Ryan Coogler, Taika Waititi e Chloe Zhao.

Elenco Maravilhas Ela não conseguiu fazer qualquer promoção ou publicidade devido à greve SAG-AFTRA, embora Larson e seus colegas de elenco tenham começado a trabalhar na quinta-feira após o término da greve. Larson apareceu Programa desta noite na sexta-feira, enquanto ela e seus colegas de elenco surpreendiam os fãs em várias exibições do filme no fim de semana de estreia na cidade de Nova York.

Em outro lugar, Universal Horror Sensation e Blumhouse Cinco noites no Freddy Terminou em segundo lugar com US$ 9 milhões em 3.624 cinemas, totalizando US$ 127,2 milhões em seu terceiro fim de semana (é o título de terror de maior bilheteria de 2023 até agora). Também está intimidando particularmente as grandes empresas no exterior, ganhando outros US$ 15,4 milhões, totalizando US$ 124,7 milhões no exterior e US$ 251,9 milhões em todo o mundo.

Teatros AMC Taylor Swift: turnê para sempre Ele seguiu em terceiro lugar na América do Norte, com uma estimativa de US$ 6 milhões em 2.848 locais, para um total doméstico de aproximadamente US$ 173 milhões.

As bilheterias de nicho estavam a todo vapor enquanto a temporada do Oscar continuava a esquentar, liderada por Martin Scorsese Assassinos de Flor da Lua (Apple Original Films/Paramount), que arrecadou outros US$ 4,7 milhões em 3.357 cinemas, totalizando US$ 60 milhões no mercado interno. A imagem é colocada no número 4

Sofia Coppola Priscilla (A24) passou para a 5ª posição em seu terceiro fim de semana, com US$ 4,8 milhões, ao se expandir para 2.361 cinemas, com um faturamento doméstico de US$ 12,7 milhões.

Alexandre Payne Lacaios (Focus Features) seguiu em 6º lugar, com US$ 3,2 milhões, à medida que se expandiu para 778 cinemas, totalizando US$ 4,3 milhões no início do ano.

Sony está afirmando com base na fé Viagem a Belém Estreou em sétimo lugar com US$ 2,4 milhões em 2.002 cinemas.

12 de novembro, 7h59: Atualizado com estimativas revisadas de fim de semana.

Esta história foi publicada originalmente em 12 de novembro às 8h10.