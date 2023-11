John Oliver fala sobre o fim da greve SAG-AFTRA e se pergunta se precisa mais dos filmes – Prazo

HBO

John Oliver começou Semana passada esta noite Falamos sobre o fim da greve SAG-AFTRA, mas depois nos perguntamos se os filmes ainda têm demanda.

“A greve do SAG finalmente acabou, o que significa que os filmes voltarão à produção”, disse Oliver em seu talk show na HBO. Ele então brincou: “Embora, para ser sincero, não tenha mais certeza se preciso mais de filmes”.

O apresentador da madrugada disse que ficou fascinado por um vídeo de 17 minutos do que ele descreveu como “Gatsby, o hamster vivendo sua melhor vida”. Oliver passa a mostrar um vídeo do hamster brincando e deslizando pelo escorregador.

“É uma obra-prima completa”, observou Oliver.

Ele continua nomeando “Barbenheimer” como algo que ele gostou e que era “bom”, acrescentando: “Para ser honesto, não é tão bom” quanto o vídeo do hamster.

No início desta semana, a SAG-AFTRA chegou a um acordo com os estúdios que encerrou uma greve de 118 dias. O novo acordo de três anos permitirá que os atores retornem ao trabalho e revitalizarão Hollywood para retomar as produções que foram suspensas.

Após o acordo, Fran Drescher, presidente da SAG-AFTRA, disse: “Conseguimos as proteções que precisávamos no espaço da IA. Conseguimos o dinheiro que precisávamos para um novo fluxo de receitas. Essas foram as duas peças maiores e distintas.

“Foi muito importante para nós obter a proteção que sentimos que precisávamos desesperadamente para manter este contrato na próxima década”, acrescentou ela. “Quero dizer, ainda há coisas nas quais estamos trabalhando para chegar à próxima década, mas há muitos marcos nesta década.”