The Weeknd destrona Justin Bieber como Príncipe do Pop com novo recorde no Spotify

Justin Bieber Ele precisa abdicar do trono do Príncipe do Pop imediatamente, porque seu substituto está pronto para se sentar – e essa pessoa seria… final de semana.

Abel acabou de atingir um novo marco que o coloca acima de JB – pelo menos em termos de números do Spotify. The Weeknd se tornou o artista número um com o maior número de ouvintes mensais no aplicativo de música… com cerca de 85,6 milhões de discos.

Essa é uma quantidade mais saudável do que Pepes foi no ano passado, quando ele foi Assuma a liderança Em 83,3 milhões… e manteve o recorde por 190 dias consecutivos.

Claro, se você está acompanhando… você sabe que Abel estava no rabo de Justin por um minuto – mesmo quando este atingiu essa marca, The Weeknd era o número 2 na época… e com o lançamento de seu novo álbum “Dawn FM” parece que pode trazê-lo à tona.

O disco recebe ótimas críticas e também está subindo nas paradas – não muito depois do sucesso de 2020 com “After Hours” … que continua a ajudar Abel até hoje, temos certeza.

.@Justin Beiber Classificado em primeiro lugar no ranking mensal de ouvintes do Spotify desde julho de 2021 (190 dias consecutivos até o momento). – Ele é o artista com maior audiência mensal da história (94,68 milhões). pic.twitter.com/OE5raFqaWU – Justin Bieber Spotify (@jdbsdata) 20 de janeiro de 2022

Agora, enquanto The Weeknd tecnicamente merece o título de Príncipe do Pop com essa conquista… parece ter. para corresponder até agora. READ Dune, The French Dispatch e Last Night In Soho Discussion

Enquanto TW superou a média mensal de ouvintes de Justin… Parece que Bieber pode ter a honra final, tendo atingido o pico de 94,6 milhões de ouvintes em algum momento de seu reinado.