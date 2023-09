The National – crítica de ‘Laugh Track’: um disco companheiro mais pesado

A tradição e a narrativa desempenham um papel importante em todos os álbuns lançados pelo The National, e em seu nono álbum, “First Two Pages of Frankenstein”, lançado em abril, a narrativa é mais importante do que nunca. Após suas colaborações com Taylor Swift em seus álbuns pandêmicos “Folklore” e “Evermore”, seu perfil cresceu, mesmo que a dinâmica da banda pareça “frágil” em meio às mudanças de vida e ao cerco do escritor Matt Berninger. Mas esses conflitos eram marcantes na música NME Eles chamaram isso de “o melhor em uma década” e disseram que conseguiram “provar que podem fazer isso sozinhos, tão bem quanto podem, com um mundo esperando”.

‘Laugh Track’ foi descrito como um ‘álbum duplo surpresa’, seja isso baseado no lançamento sem aviso prévio (juntamente com alguns vazamentos perturbadores em um fórum de fãs), ou porque o desejo de lançar este material surgiu neles. Conversando com NME No início deste ano, Aaron Dessner revelou que mais de 25 músicas foram concluídas nas sessões anteriores e que ele estava orgulhoso da “convicção” que a banda teve ao escolher as 11 músicas que compõem “First Two Pages…”.

Isso foi até o início de junho, quando a banda começou a verificação de som do que se tornaria a faixa final “Smoke Detector”, uma jam de quase oito minutos que tem arestas que alguns acreditam estarem faltando em “First Two Pages…” As performances daquele palco são preservadas aqui de uma forma principalmente original, surpreendentemente crua, a centelha da frase de Berninger “Detector de fumaça, detector de fumaça / Tudo que você precisa fazer é protegê-la.” Tão austero e inesquecível quanto o seu melhor. Desde então, a música se tornou um marco em sua recente turnê de verão.

Essa velocidade, que lembra “Jacaré”, contribui para o sucesso de “Laugh Track”. A banda regravou nove das novas músicas do lote atual, além de abrir espaço para sua colaboração com Bon Iver em 2022, “Weird Goodbyes”. A bateria de Brian Devendorf – estrondosa, complexa e cortante – é mais importante para cada música: “Deep End (Paul’s In Pieces)” parece instantaneamente memorável, assim como a fascinante versão de “Dreaming”. O crescendo de “Space Invader” é tão difícil quanto “Daddy Rockers” tem sido há algum tempo, com a bateria direta desviando em grande parte as contribuições eletrônicas em “First Two Pages…”.

Existem conexões bem-vindas entre as duas gravações: Phoebe Bridgers aparece novamente com backing vocals na faixa-título de “Laugh Track”, enquanto “Coat On A Hook” e “Hornets” intercalam as noções oblíquas de Berninger de um relacionamento em crise: “O que significa quando seus braços adormecem? / E como você se livra das vespas antes do fim de semana? Ele pensa sobre o último. Entraremos em contato com você sobre esse assunto. “Crumble” é elevada por seu dueto com Roseanne Cash – filha de Johnny e John – e seu sotaque country, e “Alphabet City” é repleta de uma tensão vocal que soa muito semelhante ao material do disco anterior.

A rigidez das músicas de “First Two Pages…” como “Tropic Morning News” e “Eucalyptus” está mais ou menos ausente, embora as estruturas mais soltas e a resolução que permitem que o espaço das músicas cresça, tanto melodicamente quanto liricamente, compensem. . Em comunicado compartilhado com o The Record, Berninger disse que este período “parece trocar de pele” e que a banda está caminhando para o desconhecido mais uma vez em seu próximo ciclo criativo: um novo capítulo emocionante certamente surgirá.

