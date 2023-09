‘The Jennifer Hudson Show’ adia retorno em meio a greve dos roteiristas – Variety

Cortesia da Warner Bros.

“The Jennifer Hudson Show” adiou sua data de estreia previamente planejada e interrompeu temporariamente a produção em meio à reação durante a greve dos roteiristas. diverso aprender.

O talk show de Jennifer Hudson deveria estrear sua nova temporada na segunda-feira, 18 de setembro. Mas depois de críticas crescentes – desencadeadas por Drew Barrymore anunciando publicamente que seu talk show retornaria enquanto os escritores estavam em piquete, e então revertendo o curso – todos os olhos estavam voltados para o dia.

Barrymore anunciou no domingo que seu talk show não retornará, afinal. Sua decisão criou um efeito dominó ao longo do dia. Barrymore enfrentou fortes reações negativas depois de postar em sua conta do Instagram que seu talk show retornaria em meio às greves. Pouco depois de Barrymore decidir interromper a produção de seu programa até o fim das greves, “The Talk” da CBS também adiou sua data de estreia.

O talk show de Sherri Shepherd, “Sherri”, retornará na segunda-feira, embora não seja um programa de sucesso coberto pelo Writers Guild of America. O talk show de Kelly Clarkson, que mudou de Los Angeles para Nova York durante o verão, ainda não anunciou data de estreia. “The View”, que apresenta dois redatores do WGA, foi ao ar durante as greves sem seus redatores.

Os talk shows operam sob o código de rede SAG-AFTRA, que permite que apresentadores como Hudson e Barrymore continuem na função de apresentador, para que nenhum dos apresentadores viole as regras do SAG-AFTRA.

O programa nacionalmente sindicado de Hudson, que é coberto pela WGA, está planejado para começar sua temporada sem livro e pretende retomar com um livro WGA assim que um novo contrato for assinado.