Katy Perry vende catálogo de músicas para Litmus do Carlyle por US$ 225 milhões

Imagens de Chris Jackson/Getty

Katy Perry vendeu seus direitos musicais para a Litmus Music, um empreendimento cofundado pelo presidente da Capitol Records, Dan McCarroll, e financiado pelo The Carlyle Group.

O acordo cobre todos os cinco álbuns de estúdio, incluindo 16 singles multi-platina. Carlyle anunciou hoje o acordo, avaliado em US$ 225 milhões.

De acordo com Carlisle, a parceria da gravadora com Perry “tem suas raízes no relacionamento de trabalho de longa data do cofundador e diretor criativo da Litmus, Dan McCarroll” com o cantor, que começou em 2010, quando McCarroll foi nomeado presidente da Capitol Records.

“Katy Perry é uma visionária criativa que causou um impacto significativo na música, na televisão, no cinema e na filantropia”, disse McCarroll em comunicado. “Estou muito honrado em fazer parceria com ela novamente e ajudar Litmus a gerenciar seu incrível repertório.”

Hank Forsyth, cofundador e CEO da Litmus Music, descreveu as canções de Perry como “uma parte essencial do tecido cultural global”, enquanto Matt Settle, diretor administrativo da Carlyle, disse: “Estamos extremamente gratos por trabalharmos juntos novamente com tais um parceiro de confiança cujo brilho e integridade em tudo que você faz.

Em julho, ídolo americano Foi anunciado que Perry retornará para uma sétima temporada como jurado no programa de talentos da ABC, que vai ao ar nesta primavera.

Os cinco álbuns de estúdio de Perry incluídos no acordo foram lançados entre 2008 e 2020: “One of the Boys”, “Teenage Dream”, “Prism”, “Witness” e “Smile”. O Universal Music Group possui os masters desses álbuns.