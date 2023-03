Nosso estudo mostra que o coronavírus pode afetar sua biometria por semanas após a infecção

No início da pandemia, pesquisadores e fabricantes de dispositivos vestíveis se esforçaram para ver se smartwatches e rastreadores de fitness poderiam Ele pode detectar o COVID-19. Agora é 2023 e, embora os wearables sejam promissores na detecção de doenças, não houve muito progresso na luta contra o COVID-19. Mas mesmo quando a maioria das pessoas começa a seguir em frente com suas vidas, alguns fabricantes de dispositivos vestíveis ainda estão examinando os dados para ver o que podem aprender com os últimos três anos. Caso em questão: acaba de ser lançado o fabricante de anéis inteligentes Oura Novo estudo que constatou alterações significativas na biometria de seus usuários até 2,5 dias antes e 10 dias depois que os usuários informaram ter covid-19.

O estudo, que foi publicado em uma revista revisada por pares Sinais vitais digitais, analisou 838 membros da Ora com infecções por covid-19, bem como 20.267 membros que receberam a vacina contra a covid. Compare temperatura, frequência cardíaca em repouso, variabilidade da frequência cardíaca, frequência respiratória e eficiência do sono no mês antes e depois da vacinação ou lesão. Também comparou as respostas fisiológicas entre variáveis, faixas etárias e situação vacinal.

As descobertas apoiam amplamente a literatura existente quando se trata de detectar o coronavírus. Por exemplo, a resposta física às variantes delta foi muito mais forte do que às variantes anteriores. Enquanto isso, a vacinação desencadeou uma resposta semelhante, mas menos grave do que a infecção real, e durou até quatro dias após a injeção. Da mesma forma, os usuários vacinados tiveram uma reação menos grave do que os usuários não vacinados. Verificou-se também que a resposta é maior em usuários com menos de 35 anos em comparação com aqueles com mais de 50 anos. READ Você pode obter AirPods Pro crepitante constante durante o próximo ano

“Ficamos um tanto surpresos ao ver respostas em todas as biometrias que analisamos”, disse Hal Tilley, chefe de ciência de dados da Oura. A beira. Tilly observou que, neste estudo em particular, Ora foi capaz de documentar o curso da infecção com mais detalhes do que anteriormente. Por exemplo, Tilly disse que, embora as diferenças de temperatura tendam a retornar às linhas de base após cerca de 10 dias, as alterações na frequência respiratória e cardíaca podem persistir por até 20 dias. Embora isso não possa ser considerado evidência de coronavírus prolongado, sugere que algumas pessoas demoram mais para retornar aos níveis biométricos basais após a infecção.

“Em média, podemos ver claramente os sintomas se estendendo por dias, se não semanas, e em alguns casos até um mês após a infecção”, disse Tilley.

O Oura Loop é principalmente um rastreador de sono, mas ganhou várias manchetes no início da pandemia devido à pesquisa do wearable sobre o Covid-19.

Este estudo tem suas limitações, no entanto. Pode ter sido publicado em um periódico revisado por pares, mas isso não o torna um estudo clínico.

Em primeiro lugar, nenhum voluntário foi recrutado e não foi um estudo randomizado duplo-cego, que é o padrão-ouro em pesquisa clínica. De acordo com Tily, os dados foram extraídos de usuários existentes da Oura de acordo com ele termos de uso E política de Privacidade, o que dá à Aura a capacidade de usar dados agregados e anônimos para desenvolver novos recursos ou para pesquisa. A empresa também identificou usuários que receberam covid ou vacinas com base em sinais autodeclarados que os usuários podem usar para adicionar contexto aos dados de um determinado dia. READ Mineradores de criptomoedas estão vendendo GPUs por preços mais baratos

Como Oura apenas analisou médias agrupadas dos dados, Tily disse que não exige que os usuários se inscrevam como um estudo mais rigoroso envolvendo dados individuais – como este. Ora fez com UCSD Sobre temperatura e covid-19. (Trabalhando com incógnitas acumuladas Os dados do usuário são uma prática comum entre as empresas vestíveis. Se é utilizador da Oura e isso assusta-o, a Oura permite-lhe obter e eliminar os seus dados sob sua própria política de privacidade.)

Tilly reconheceu essas limitações quando perguntado antes A beiraexplicando que o objetivo do estudo não era fornecer nenhum tipo de diagnóstico, tirar conclusões definitivas ou mesmo aprovar os regulamentos da FDA.

“Minha verdadeira esperança é que deixemos mais pessoas entusiasmadas com o potencial de usar dados vestíveis comerciais para fazer vigilância de doenças em larga escala”, disse Tilly, observando que o benefício dos vestíveis de consumo é o grande volume de dados que eles geram, que pode ser útil na identificação de tendências em grande escala. Por exemplo, em vez de se concentrar em alertar os indivíduos de que eles podem ficar doentes, os dispositivos vestíveis do consumidor podem ser mais úteis no monitoramento passivo de possíveis surtos de doenças em uma determinada área para informar as políticas de saúde pública.

A previsão de doenças tem um longo caminho a percorrer.

No entanto, nem todos na comunidade científica estão interessados ​​nisso. Confie nos dados de dispositivos comerciais. Em comparação com a tecnologia de consumo, os dispositivos médicos estão sujeitos a níveis mais rigorosos de calibração, esterilização e privacidade de dados. Os wearables de consumo também são mais limitados por suas bases de usuários. Nesse caso, o conjunto de dados de Oura pode não refletir com precisão certos grupos raciais ou socioeconômicos simplesmente porque é um dispositivo de nicho que atrai nerds de auto-estima que podem pagar um dispositivo de $ 300 com uma assinatura mensal de $ 6. READ As falhas anteriores do Google estavam em exibição total no I/O 2022

Mas, mesmo que os cientistas se envolvessem totalmente, eu não iria prender a respiração com a possibilidade de que os dispositivos vestíveis do consumidor previssem doenças em breve. Estudos como este mostram que os dispositivos vestíveis podem detectar alterações fisiológicas após a infecção, mas o próximo passo é ver se esses dispositivos podem distinguir a gripe do coronavírus. Depois, há uma série de outros fatores que precisam ser levados em consideração, como validação clínica, processo regulatório e se isso é algo que ficará restrito a ecossistemas vestíveis específicos.

Basicamente, o objetivo desse tipo de pesquisa não é saber como lidar com o coronavírus como o conhecemos. É provável que você tenha um início rápido em nas próximas pandemia.