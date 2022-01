‘The Gilded Age’ finalmente chega à HBO

(Baransky disse sobre sua personagem: “Ela é uma maravilhosa arrogante, mas quem não gostaria de interpretar o vira-lata escrito por Julian Fellowes?”)

Os cenários foram construídos no estúdio de som de Long Island, incluindo as inúmeras salas da Russell Mansion, decoradas com tecidos e padrões apropriados à época feitos por algumas das mesmas empresas europeias que fizeram os originais no século XIX. Um espaço de fundo construído no vizinho Museum of American Armor, em Old Bethpage, Nova York, abriga os majestosos edifícios e interiores luxuosos que juntos recriaram um trecho do East Side de Manhattan do século XIX. (O show também usa locais em Troy, NY, e Newport, RI)

Bob Shaw, designer de produção do programa, disse que, em comparação com as séries anteriores da HBO em que trabalhou, incluindo “The Sopranos” e “Boardwalk Empire”, “este é o maior design que já fiz”.

“Continuamos desenhando e fazendo ilustrações, e eles continuaram dizendo sim”, acrescentou Shaw. “Você desenha uma grande escada e está esperando que alguém diga: ‘Bem, quantas vezes eles vão subir as escadas?'” “Isso nunca aconteceu.”

Os membros da equipe liam os romances favoritos de Edith Wharton e Henry James em preparação para as filmagens e recebiam aulas de história, etiqueta, dicção e costumes sociais da Era de Ouro.

“A cultura do cartão telefônico era uma dança complexa e delicada”, disse Jacobson. “Se você for à ópera e conhecer uma senhora da comunidade que quer manter sua posição com ela, ela deixará seu cartão de visita na casa dela. Tipo, ei, eu quero sair com você – eu quero que você me ame. ”