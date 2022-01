Kelly Rizzo, viúva de Bob Saget, lamenta por ele em entrevista: ‘Ele era tão fofo e tão doce’

Ela disse no “Today”, o storyboard estava tão feliz por estar na estrada novamente e se sentiu compelido a fazer as pessoas rirem, dado o estado atual do mundo.

Rizzo compartilhou que sua última comunicação foi cheia de amor. “Acho que disse ‘eu te amo tanto’ e ele disse ‘eu te amo infinitamente’ e então eu disse ‘mal posso esperar para te ver amanhã'”, disse ela. ‘Foi apenas amor.’

Rizzo repetiu isso no Good Morning America, dizendo que quando falei pela última vez com Saget ao telefone: “Ele estava a caminho de casa ou de volta ao hotel, e ele estava me dizendo o grande show que ele tinha, e como foi incrível. .”

“Ele estava feliz e adorava o que fazia”, ​​disse ela. “Isso o deixou tão feliz apenas para fazer as pessoas rirem.” Saget conheceu Rizzo, uma blogueira de comida e viagens, via Instagram há seis anos e a dupla compartilhou um amor profundo e duradouro. Ela e Kotb choraram quando Rizzo falou sobre a rapidez com que seu marido voltava sempre que estava na estrada. Rizzo disse que iria para a cama às 2 da manhã e levantaria às 4 da manhã para pegar um voo para casa às 6 da manhã. “Ele apreciou cada segundo que vivemos juntos”, disse ela, lutando contra as lágrimas. “É por isso que isso é tão doloroso.” Na esteira de sua morte, todos, incluindo fãs, se reuniram em torno de Rizzo. “Esse foi o lado bom de ser a incrível demonstração de amor e apoio, não apenas de todos que amavam Bob, mas também de seus amigos e familiares”, disse ela. “Eu não sei como vou passar por isso agora.” Rizzo compartilhou memórias de quem era seu marido – e o tema comum era o quão incrivelmente ele amava todos que conhecia, certificando-se de dizer a todos que amava. READ 'The Many Saints of Newark' foi um sucesso e apoiador de 'Sopranos' Rizzo disse que Saget era tão legal quanto parecia e tentou fazer com que todos se sentissem especiais, pois sua mensagem constante era “tratar todos com gentileza”. Ela disse que Saget era “o melhor homem que eu já conheci”. “Ele era tão fofo e tão doce e todos que estavam em sua vida sabiam disso”, disse Rizzo. E até mesmo qualquer pessoa que ele conheceu casualmente disse: ‘Uau, esse é um cara especial. ” Rizzo agora está focado em continuar seu legado, incluindo Seu trabalho com a Fundação de Pesquisa da Esclerodermia A irmã de Saget, Jay, morreu de uma doença autoimune rara, e a SRF estima que em mais de 30 anos ele tenha se voluntariado para a organização, ajudando a arrecadar mais de US$ 26 milhões para ajudar a encontrar uma cura. “Ele tinha três negócios de vida”, disse Rizzo. “Estes foram seus filhos, comédia e depois a SRF. Ele passou mais de 30 anos trabalhando duro tentando encontrar uma cura para a esclerodermia e é por isso que qualquer coisa que eu possa fazer para ajudar a manter esse legado e ajudar a SRF, porque isso significa muito para ele ” . Rizzo disse a Holmes que seu marido parecia estar bem de saúde antes de sua morte e que contraiu Covid em dezembro “não foi nada grave”. investigando em causa da morte contínuo.

