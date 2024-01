A esposa de Matthew Stafford diz que os fãs do Lions fizeram seus filhos chorarem com vaias

Prêmios de Fantasy Football de fim de ano da NFL de 2023 Tony Anderson, da Sports Serively, distribui seus prêmios de futebol fantástico da NFL de 2023. Esportes a sério

O regresso a casa não foi quente Rams de Los Angeles Quarterback Matheus Stafford Em seu retorno a Detroit pela primeira vez em um jogo NFC Wild Card, os fãs do Lions vaiaram sua ex-estrela sempre que puderam.

Mas a esposa de Stafford, Kelly, disse que as vaias não se limitaram apenas ao marido, dizendo que ela e seus filhos foram vaiados pela multidão local. nela História do InstagramKelly Stafford comentou sobre a resposta dos fãs ao retorno dela e de sua família a Detroit.

“É um esporte”, escreveu Kelly. “A cidade quer vencer. Tudo é justo. Exceto os torcedores que vaiaram meus filhos.”

Stafford também disse que, além das vaias, ela gostou da atmosfera dentro do Ford Field para a vitória do Detroit por 24-23, já que as vaias colocaram mais lenha na fogueira para sua dupla.

Kelly Stafford explica que uma multidão de Detroit vaiou ela e sua família

Stafford forneceu mais esclarecimentos sobre a situação em seu “Podcast do dia seguinte”. Quando questionada sobre isso, ela disse que não esperava uma ovação de pé para seu marido, especialmente porque ele ganhou o Super Bowl com os Rams depois de sair, e foi um jogo de playoff entre Rams e Lions.

“Você está vaiando meu marido especificamente quando ele passa por aquele campo, e tudo bem”, disse Stafford. “Eu realmente não sei o que esperava. Mas não fiquei surpreso.”

No entanto, o que Stafford não gostou foi quando seu marido pareceu se machucar no final do terceiro quarto do jogo, depois de levar uma pancada no meio e bater a cabeça com força na grama, e ela disse que alguns fãs do Lions estavam torcendo por isso . Ela então contou que um de seus filhos estava chorando antes do jogo por causa das vaias que ela e o marido receberam.

“Eu e minhas meninas não jogamos. Eu sei que minhas meninas não são vaiadas. Eu sim, e posso lidar com isso”, disse Stafford. “Mas quando minhas garotas estão ao meu lado, há algo a ser dito sobre isso, talvez não?”

Caminhar até o lado do campo dos Rams “não foi divertido”, mas foi melhor quando ela estava perto do resto da família Rams presente, disse Stafford depois de falar com a proprietária do Lions, Martha Firestone Ford. Um colega de equipe de Stafford disse que nunca havia experimentado um momento como esse antes, quando se tratava de vaiar a família, e “é isso que é”, disse Stafford. Ela também explicou aos filhos o que estava acontecendo.

“Estou dizendo: 'Pessoal, eles não estão vaiando vocês. Eles não estão vaiando vocês. Eles estão muito entusiasmados e apaixonados por este jogo. Eles querem que seus Leões ganhem, e nós estamos do outro lado do jogo.” a equipe'”, disse ela. “Eles não estão vaiando” Você, e eles não estão vaiando suas irmãs, estão vaiando algumas das coisas que aconteceram no passado e nós apenas temos que seguir em frente, nós temos temos que superar isso, temos que seguir em frente. 'Concentre-se no que é bom' “

Apesar das vaias, Stafford disse no Instagram que ainda torce pelos Leões nos playoffs e quer que eles “tragam Lombardi para casa”.