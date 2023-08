Sage Steel College Barbara Walters se veste nos bastidores do The View – The Hollywood Reporter

A ex-âncora da ESPN, Sage Steele, alegou que a falecida jornalista Barbara Walters armou para ela nos bastidores do a vista.

O veterano locutor esportivo recentemente saiu no topo episódio de O Show de Megyn Kelly Onde cobrado a vista O criador a agrediu após um segmento sobre o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ao mesmo tempo em que discutia sua polêmica saída da ESPN. Durante a conversa, Steele mencionou que havia outras testemunhas da suposta briga física provocada por Walters, que foi criador, apresentador e coprodutor do programa por mais de 15 anos e morreu em 2022.

Era Bárbara, Whoopi [Goldberg] Steele relembrou durante o episódio do podcast, lançado na quinta-feira. “Eu estava provavelmente a cerca de um metro e meio da parede e a lata de lixo e Barbara estavam bem aqui na minha frente.”

Steele continua descrevendo os movimentos de Walters, dizendo que ela começou “de costas para mim e olhou para mim e se aproximou de mim e me deu uma cotovelada”. Ela acrescentou que o contato físico “me empurrou contra a parede e para o lixo”, deixando Steele se perguntando o que Walters acabara de fazer.

“Esta mulher de 140 anos apenas tentou me manipular”, continuou o ex-co-apresentador do SportsCenter. “Alguns dos produtores viram. E Whoopi viu. E Whoopi disse, ‘Venha aqui.’ Ela foi ótima. Ela me puxou de lado em sua pequena área e disse: ‘Não deixe ela fazer isso. Um dos lendas da indústria para me derrotar!”

Em um comunicado, um representante do espólio de Walters disse Repórter de Hollywood“Isso é inacreditável e incomum de Barbara!”

THR Ele procurou os representantes de Goldberg a vista.

Steele também Discuta seu falecimento recente da rede, poucos dias depois de encerrar um processo contra a ESPN, no qual alega que a empresa retaliou contra ela e violou seus direitos de liberdade de expressão depois que ela fez comentários polêmicos sobre a exigência de vacinação contra o coronavírus e questionou separadamente a corrida de Obama enquanto aparecia no programa . “Sem cortes com Jay Cutler” podcast em 2021.

Steele compartilhou que, apesar de sua saída da ESPN, ela a “amou” ao longo de dois anos no SportsCenter, chamando seus ex-produtores e co-apresentador Matt Barry de “o melhor time”. Mas ele disse que “existem regras diferentes para mim do que para todos os outros”, que compartilharam suas opiniões pessoais na rede e em outras plataformas.

Steele resolveu o processo com a ESPN, foi anunciado na terça-feira, dizendo em um comunicado no X (anteriormente Twitter): “Depois de resolver com sucesso meu caso com a ESPN/Disney, decidi sair para poder exercer meus direitos da Primeira Emenda mais livremente. Grato pelas muitas grandes experiências ao longo dos últimos 16 anos e estou animado para minha próxima aula!”

17h15: Atualizado com uma declaração do espólio de Barbara Walters.