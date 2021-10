Inundações e deslizamentos de terra matam mais de 150 na Índia e no Nepal | notícias de inundação

Mais de 150 pessoas morreram em vários dias de enchentes e deslizamentos devastadores que destruíram estradas e casas na Índia e no Nepal, com dezenas de desaparecidos, disseram as autoridades.

No estado de Uttarakhand, no norte da Índia, autoridades disseram na quarta-feira que 46 pessoas morreram nos últimos dias e outras 11 estão desaparecidas.

E no estado de Kerala, no sul, o ministro-chefe Pinarayi Vijayan disse que o número de mortos chegou a 39 ali.

Pelo menos 30 pessoas foram mortas em Uttarakhand em sete incidentes separados na região de Nainital na manhã de terça-feira, depois que chuvas torrenciais – um dilúvio intenso de chuva – provocaram uma série de deslizamentos de terra e destruíram vários edifícios.

O oficial local Pradeep Jain disse à AFP que cinco dos mortos eram de uma família cuja casa foi soterrada por um grande deslizamento de terra.

Outro deslizamento de terra na região norte de Almora matou cinco pessoas depois que derrubou enormes pedras e uma cerca de lama e engoliu suas casas.

Pelo menos seis outras pessoas foram mortas na segunda-feira em duas áreas remotas do Himalaia.

Membros da Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF) da Índia evacuam pessoas presas após fortes chuvas na vila de Chara, no distrito de Nainital, estado de Uttarakhand. [NDRF handout via Reuters]

O Departamento Meteorológico da Índia estendeu e expandiu seu alerta meteorológico na terça-feira, prevendo chuvas fortes a muito fortes na região.

O Met Office disse que várias áreas foram inundadas por mais de 400 mm (16 polegadas) de chuva na segunda-feira, causando deslizamentos de terra e inundações.

As autoridades ordenaram o fechamento de escolas e proibiram todas as atividades religiosas e turísticas no estado.

Imagens de televisão e vídeos nas redes sociais mostraram residentes entrando em águas profundas perto do Lago Nainital, uma atração turística, e o Ganges transbordando de suas margens em Rishikesh.

Mais de 100 turistas ficaram presos dentro de um resort em Ramgarh depois que o transbordante rio Kosi atingiu várias áreas.

As pessoas observam uma casa sendo arrastada para o rio por uma forte corrente após uma forte chuva em Kottayam, em Kerala, na Índia [Kerala government handout via Reuters]

O número de mortos após três dias de chuvas torrenciais que causaram deslizamentos de terra e enchentes subiu para 77 na quarta-feira, depois que equipes de resgate recuperaram mais 34 corpos, disseram autoridades nepalesas.

Dil Kumar Tamang, funcionário do Ministério do Interior, disse que 24 mortes foram registradas no distrito de Panchthhar, no leste do Nepal, na fronteira com a Índia, 13 no vizinho Ilam e 12 em Duti, no oeste do Nepal. Outros morreram em outras partes do oeste do Nepal.

O ministério disse que 22 pessoas ficaram feridas e 26 estão desaparecidas.

Deslizamentos de terra são um risco regular no Himalaia, mas especialistas dizem que estão se tornando mais comuns à medida que as chuvas se tornam mais irregulares e as geleiras derretem.

Os especialistas também atribuem as obras de construção às barragens hidrelétricas e ao desmatamento.

Em fevereiro, severas inundações varreram um vale remoto em Uttarakhand, matando cerca de 200 pessoas. Pelo menos 5.700 pessoas morreram lá em 2013.

Os meteorologistas também alertaram sobre mais chuvas nos próximos dias em Kerala.

Várias barragens no estado estavam perto do sinal de perigo e as autoridades estavam evacuando milhares para locais mais seguros enquanto grandes rios transbordavam.

O escritório meteorológico da Índia disse que fortes chuvas atingirão Kerala novamente nos próximos dois dias, após um breve intervalo na terça-feira.

Em 2018, quase 500 pessoas morreram no estado costeiro nas piores enchentes em 100 anos.