Tesla Motors, Inc. (NASDAQ: TSLA), Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) – O CEO da Tesla, Elon Musk, propõe a venda de 10% das ações de sua empresa e pede aos seguidores do Twitter que decidam

No sábado, Elon Musk enviou um tweet sugerindo que ele vendesse 10% de sua propriedade Tesla Corporation (NASDAQ: TSLA) compartilha e pediu a seus seguidores que votassem em sua decisão.

O que aconteceu: O CEO da Tesla estava se referindo a uma proposta do Senado dos EUA de tributar os americanos mais ricos em um esforço para pagar por redes de segurança social e políticas de mudança climática. O plano tributaria os bilionários sobre os ganhos não realizados no valor de seus ativos líquidos, como ações, títulos e dinheiro. Musk respondeu com um tweet.

Muitos ganhos não realizados foram obtidos recentemente como forma de evitar impostos, então estou sugerindo vender 10% de minhas ações da Tesla. Você apóia isso? – Elon Musk 6 de novembro de 2021

Musk fez um segundo tweet cerca de 10 minutos depois, explicando por que vender suas ações da Tesla seria sua maneira de pagar esse imposto.

Observe, não estou recebendo um salário ou bônus em dinheiro de qualquer lugar. Eu só tenho ações, então a única maneira de pagar impostos pessoalmente é vendendo ações. – Elon Musk 6 de novembro de 2021

Até o momento, 55,6% apoiavam a venda de suas ações por Musk, em comparação com 44,4% que se opunham à ideia.

por que isso Importa: Aqueles com mais de US $ 1 bilhão em ativos ou mais de US $ 100 milhões em renda por três anos consecutivos, ou seja, cerca de 700 pessoas nos Estados Unidos, serão tributados. Nesse grupo estão os almíscares, Meta Platforms Company (NASDAQ: FB) fundador Mark Zuckerberg e Amazon.Com Inc (NASDAQ: AMZN) fundador Jeff Bezos.

A legislação inicialmente impõe um imposto sobre ganhos de capital de 23,8% sobre o aumento no valor dos ativos negociáveis ​​dos bilionários com base no preço original desses ativos.

