Elon Musk está fazendo uma pesquisa com seus seguidores no Twitter para perguntar se ele deveria vender 10% de suas ações da Tesla.

CEO da Tesla e o mais rico Pessoa no mundo Elon Musk tuitou uma pesquisa no sábado, perguntando a seus seguidores no Twitter se ele deveria vender 10% de suas ações na montadora, alegando pagar mais impostos.

“Muitos ganhos não realizados foram feitos recentemente como uma forma de evitar impostos, então estou propondo vender 10% de minhas ações da Tesla”, chilro. Em um tweet subsequente, ele disse que se limitaria às descobertas da pesquisa “do jeito que as coisas acontecerem”. Na manhã de domingo, as respostas com “sim” estavam à frente, com 57 por cento dos mais de 3,1 milhões de votos expressos.

Vou seguir os resultados desta pesquisa, não importa o que – Elon Musk 6 de novembro de 2021

Musk tem sido um crítico ferrenho de Proposta para tributar ganhos não realizados sobre os ativos negociados publicamente de alguns dos americanos mais ricos. Debaixo Ele sugeriu Pelo senador Ron Wyden (D-Oregon), se o valor dos ativos aumentar, mesmo que a pessoa não venda os ativos, terá que pagar impostos sobre os ganhos não realizados. Isso basicamente acabaria com a brecha fiscal que permite aos bilionários adiar os impostos sobre ganhos de capital indefinidamente, ao mesmo tempo em que podem tomar empréstimos contra essa riqueza.

“Eventualmente, outras pessoas ficam sem dinheiro e então vêm atrás de você,” Mask Tweet em outubro, em resposta a um tweet expressando preocupações sobre a proposta.

Wyden respondeu à ideia de Musk, Twitter No sábado: “Se o homem mais rico do mundo paga algum imposto ou não deve ser baseado nos resultados de uma pesquisa do Twitter, é hora de tributar a renda dos bilionários.”

Sábado também não foi a primeira vez que Musk sugeriu a venda de algumas ações da Tesla. Musk disse à jornalista Kara Swisher na Code Conference Em setembro, ele planeja vender uma grande parte de suas opções de ações da Tesla antes que expirem. “Eu tenho um grupo de [stock] Opções que expiram no início do próximo ano, então esse é um grande grupo de opções que venderemos no quarto trimestre.

Swisher perguntou se ele estava surpreso com o quão alto as ações da Tesla haviam subido. “Eu me inscrevi e disse que acho [Tesla’s] “O preço das ações está muito alto, na minha opinião”, acrescentou Musk posteriormente. “O que devo fazer? Não fui eu que o fiz subir.”

Jornalista da ProPublica Jesse Isinger apontou no Twitter Aquele terceiro tweet no tópico de Musk no sábado – “Observe, eu não recebo um salário ou bônus em dinheiro de qualquer lugar. Eu só tenho ações, então a única maneira de pagar impostos pessoalmente é vendendo as ações” – parece para confirmar os relatórios do site de notícias sobre como Os super-ricos evitam pagar imposto de renda.

Observe, não estou recebendo um salário ou bônus em dinheiro de qualquer lugar. Eu só tenho ações, então a única maneira de pagar impostos pessoalmente é vendendo ações. – Elon Musk 6 de novembro de 2021

“Obrigado por confirmar nossa história: os impostos de renda para os ultra-ricos são basicamente voluntários”, escreveu Isinger no Twitter, observando que Musk havia anteriormente chamado a história de “enganosa”.

Restam apenas algumas horas para a enquete de Musk no Twitter no domingo. Atualizaremos este post se ele fizer mais comentários.