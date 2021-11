Um homem preso após atear fogo a um trem expresso no sudoeste do Japão

A polícia japonesa disse que um homem foi preso sob suspeita de tentar iniciar um incêndio em um trem expresso no sudoeste do Japão na manhã de segunda-feira.

Eles disseram que Kiyoshi Miyake, 69, de Fukuoka, foi preso no local. Nenhum ferimento foi relatado no trem para a estação Kagoshima Chuo. O trem estava passando pela Prefeitura de Kumamoto no momento do acidente por volta das 8h40, de acordo com JR Kyushu.

A operadora disse que o trem expresso de Hiroshima fez uma parada de emergência e fumaça foi vista dentro do vagão 3, acrescentando que o fogo foi apagado imediatamente após parte do assento queimou.

O incidente ocorre após um ataque de facadas e incêndio em um trem em Tóquio na noite de Halloween.

De acordo com a Polícia da Prefeitura de Kumamoto, Miyake disse que viu a notícia sobre o ataque ao trem de Tóquio e “tentou copiá-la”. Ele também disse à polícia que jogou líquido no chão e jogou um pedaço de papel que queimou com um isqueiro.

Recentemente, houve uma série de ataques a trens e prédios de estações na área de Tóquio.

Em 31 de outubro, um homem vestido de Coringa, o vilão dos filmes e revistas “Batman”, feriu 17 pessoas, incluindo uma perigosa, durante um ataque de facadas e incendiar um trem da Linha Keio.

A polícia citou o suspeito do ataque Q-Line como tendo sido afetado por um ataque de trem anterior na Linha Odakyo em agosto, no qual 10 passageiros foram esfaqueados.

Em 15 de outubro, um homem esfaqueou dois homens na estação JR Ueno. Em um incidente separado, duas pessoas ficaram feridas em uma estação de metrô de Tóquio no final de agosto, depois que um homem espalhou ácido sulfúrico no rosto de outro homem.

Após o incidente da Linha Keio, o Ministério dos Transportes pediu a todas as empresas ferroviárias do Japão que reforcassem a vigilância para garantir a segurança.