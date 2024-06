Tentativa de golpe na Bolívia: um general é preso e o exército foge do palácio

La Paz, Bolívia (AFP) – Veículos blindados invadiram as portas do palácio do governo na Bolívia, nesta quarta-feira, em um ataque Uma clara tentativa de golpe Mas o presidente Luis Arce prometeu firmeza e nomeou um novo comandante do exército que ordenou a retirada das tropas.

Os soldados recuaram para trás de uma fileira de veículos militares, embora houvesse centenas deles Apoiadores do Ars As pessoas correram para a praça em frente ao palácio, agitando bandeiras bolivianas e cantando.

Arce, rodeado de ministros, acenou para a multidão enquanto cantava o hino nacional. “Obrigado ao povo boliviano”, disse ele. ” Viva a democracia“.

Horas depois, o general boliviano que parecia estar por trás da rebelião, Juan José Zuniga, foi preso depois que o Ministério Público abriu uma investigação. Não ficou imediatamente claro quais eram as acusações contra ele.

No entanto, pouco antes da sua prisão, Zuniga afirmou que Arce lhe pediu para invadir o palácio numa medida política. O presidente me disse: A situação é muito complexa e muito crítica. “É necessário preparar algo para aumentar a minha popularidade”, disse Zuniga aos jornalistas.

Zuniga perguntou a Arce se ele deveria “retirar os veículos blindados?” “Tire-os”, respondeu Ars.

A rebelião de quarta-feira ocorreu após meses de tensões, com dificuldades económicas e protestos cada vez mais fortes à medida que dois gigantes políticos – Arce e o seu antigo aliado, o antigo presidente de esquerda Evo Morales – lutam pelo controlo do partido no poder.

No entanto, a aparente tentativa de destituir o titular parece carecer de qualquer apoio real, e mesmo os rivais de Arce uniram forças para defender a democracia e repudiar a revolta.



A Polícia Militar se reúne do lado de fora da entrada principal enquanto um veículo blindado bate na porta do palácio presidencial na Plaza Murillo em La Paz, Bolívia, quarta-feira, 26 de junho de 2024. (AP Photo/Juan Carreta)

A cena irritou os líderes regionais e chocou os bolivianos, que não são estranhos à turbulência política; Em 2019, Morales foi destituído do cargo de presidente após uma crise política anterior.

À medida que a crise se desenrolava na quarta-feira, veículos militares invadiram a praça. Antes de entrar no edifício do governo, Zuniga, Comandante-em-Chefe do Exército, disse aos jornalistas: “Certamente haverá um novo governo em breve; “Nosso país e nosso estado não podem continuar assim.” Zuniga disse que “por enquanto” reconheceu Arce como comandante-chefe.

Zuniga não disse explicitamente que estava a liderar um golpe de Estado, mas disse no palácio que o exército estava a tentar “restaurar a democracia e libertar os nossos presos políticos”.

Pouco depois, Arce confrontou Zuniga no corredor do palácio, como pode ser visto em um vídeo da televisão boliviana. “Eu sou seu comandante, ordeno que retirem seus soldados e não permitirei essa desobediência”, disse Arce.

Rodeado pelos ministros, acrescentou: “Aqui estamos, resolutos em Casablanca, diante de qualquer tentativa de golpe”. Precisamos que o povo boliviano se organize.



O presidente boliviano Luis Arce levanta o punho cercado por apoiadores e pela mídia, em frente ao Palácio do Governo em La Paz, Bolívia, quarta-feira, 26 de junho de 2024. (AP Photo/Juan Carreta)

Ele acrescentou em uma mensagem de vídeo que “nunca mais permitirá tentativas de golpe que ceifem a vida de bolivianos”.

Menos de uma hora depois, Arce anunciou novos comandantes do Exército, da Marinha e da Força Aérea, sob gritos de apoiadores, agradecendo à polícia do país e aos aliados regionais por apoiá-lo. Ars disse que as forças que se revoltaram contra ele estavam “manchando o uniforme” do exército.

“Ordenei a todos os recrutas que regressassem às suas unidades”, disse o recém-nomeado comandante do exército, José Wilson Sanchez. “Ninguém quer as imagens que vemos nas ruas.”

Pouco depois, veículos blindados saíram da praça, seguidos por centenas de combatentes militares, enquanto a tropa de choque montava barricadas em frente ao palácio do governo.

O incidente foi recebido com uma onda de raiva por parte de outros líderes regionais, incluindo a Organização dos Estados Americanos, o presidente chileno Gabriel Buric, o líder de Honduras, e ex-líderes bolivianos.

A Bolívia, um país com uma população de 12 milhões de pessoas, tem testemunhado protestos intensos nos últimos meses devido ao declínio acentuado da economia, de uma das economias de crescimento mais rápido no continente há duas décadas para uma das economias que mais sofrem com crises.

O país também testemunhou grandes desacordos ao mais alto nível do partido no poder. Arce e seu ex-aliado Morales lutam pelo futuro do movimento dissidente pelo Socialismo na Bolívia, conhecido pela sigla espanhola MAS, antes das eleições marcadas para 2025.

Após o caos de quarta-feira, reportagens na mídia local mostraram bolivianos estocando alimentos e outras necessidades em supermercados, preocupados com o que aconteceria a seguir.

Mas aos seus apoiantes fora do palácio presidencial, o vice-presidente do país, David Choquehuanca, prometeu: “O povo boliviano nunca mais permitirá tentativas de golpe”.

