Disputa de balões: desertor norte-coreano envia balões ‘inteligentes’ do Sul para casa

Ao lado de uma mesa repleta de pedaços de solda, fios soltos e peças eletrônicas, a tela do computador de Choi monitora as condições do vento e a localização GPS de algum pacote inesperado: enormes balões “inteligentes” que ele enviou à tona. Coréia do Norte.

De um pequeno apartamento na capital sul-coreana, Choi, que a CNN conhece por um pseudônimo para preservar sua privacidade e segurança, é uma das partes envolvidas no que se tornou Briga mútua de balões Entre as duas Coreias, o que aumenta as tensões na Península Coreana.

Durante muitos anos, ativistas sul-coreanos e desertores norte-coreanos enviaram balões carregados com materiais de propaganda críticos ao ditador Kim Jong-un e pen drives cheios de músicas de K-pop e programas de TV sul-coreanos – todos estritamente proibidos em países pobres e países de alta renda. Uma nação isolada

Em resposta, as autoridades norte-coreanas enviaram mais de 1.000 balões para o sul desde Maio, transportando lixo, resíduos e larvas, agravando ainda mais as tensões. Kim Yoo JungA poderosa irmã do líder da Coreia do Norte alertou sobre “problemas” que virão.

Em 2020, a Coreia do Sul aprovou uma lei que torna crime o envio de panfletos de propaganda anti-Norte-Coreana através da fronteira, ao mesmo tempo que pressiona o anterior governo liberal de Seul a dialogar com Pyongyang.

Mas muitos activistas contestaram a decisão antes de esta ser emitida. O tribunal derrubou-o no ano passadoque descreveu a lei como uma restrição excessiva à liberdade de expressão, em resposta a uma queixa apresentada por activistas desertores norte-coreanos no Sul.

Choe, cofundador da Comissão de Reforma e Abertura da Coreia do Norte, está entre os desertores norte-coreanos que prometeram continuar a enviar balões para o seu país natal.

Os balões coletados pelo grupo de Choi em sua base residencial em Seul são um avanço em relação aos balões primitivos que espalham aleatoriamente seu conteúdo quando caem ou explodem.

Equipados com rastreadores GPS, os ativistas podem monitorar a próxima geração de balões “inteligentes” em tempo real durante voos que muitas vezes se estendem por centenas de quilômetros. Certa vez, o grupo rastreou um de seus balões que foi levado para a China, de acordo com seus dados.

Os balões retangulares do grupo têm cerca de 12 a 13 metros (cerca de 40 a 42 pés) de comprimento, são feitos de plástico e cheios de hidrogênio, disse Choi. Ele acrescentou que escolheram cuidadosamente a espessura do plástico para que resistisse ao vento e permitisse que algum hidrogênio escapasse naturalmente, o que ajuda a controlar a altura dos balões.

Pequenos sensores e placas de circuito presas aos balões ajudam-nos a viajar a uma certa altura e a uma certa distância. “Se os balões flutuarem a mais de 4.000 metros, o dispensador não funcionará corretamente, por isso mantemos um saco extra de folhetos para lançar quando atingirem uma altitude muito alta. Eles são programados para liberar gás hidrogênio dependendo da altitude”, disse Choi. .

“Acredito que a Coreia do Norte pode mudar quando a deificação de Kim Jong Un for eliminada, e enviar estes balões inteligentes é a forma de o conseguir”, acrescentou Choi.

“Sinto-me muito orgulhoso por termos contribuído para desmantelar o culto de Kim Jong Un.”

Os balões inteligentes enviados pelo grupo de Choi carregam uma série de cargas úteis diferentes, incluindo algumas cargas robóticas.

Em uma versão, os balões seguram um pequeno alto-falante improvisado, semelhante a uma lanterna de acampamento, preso com laços de plástico e cola. Preso a uma plataforma, bateria e pára-quedas, ele transmite propaganda enquanto voa pelo solo, com uma mensagem declarando: “A Coreia do Norte só poderá sobreviver se o Partido dos Trabalhadores for abolido”.

Os balões às vezes são equipados com um dispensador automático de folhetos. Eles podem transportar cerca de 1.500 folhetos, que o distribuidor implanta rapidamente com a ajuda de um cronômetro e um dispositivo de ajuste de altura.

“Desenvolvemos uma forma de distribuir os folhetos por uma grande área, cobrindo entre 50 a 300 quilómetros (cerca de 31 a 186 milhas), tornando muito difícil para as autoridades norte-coreanas recolher todos eles”, disse Choi. “Usando nosso sistema, podemos controlar os folhetos que caem a cada 300 metros ou a cada quilômetro e garantir que mais pessoas possam vê-los.”

Esses recursos permitem ao grupo maior controle sobre seus dispositivos do que os balões típicos usados ​​por outros ativistas. Por exemplo, os balões inteligentes são projetados para começar a liberar folhetos em pontos específicos com base na velocidade e direção do vento, disse Choi, permitindo que sejam distribuídos em áreas específicas. Eles também podem controlar a frequência com que os folhetos são distribuídos.

Embora Choi compre algumas peças de hardware, ele usa impressoras 3D para fabricar outras peças. Ele credita aos seus estudos de engenharia numa universidade norte-coreana antes da sua fuga para o Sul – e aos seus vídeos no YouTube e ao resto do seu grupo – a ajuda a melhorar os balões existentes enviados para o Norte, antes de criar a organização em 2013.

Este não é o seu trabalho em tempo integral. Ele trabalha em outro lugar durante o dia, chega ao apartamento depois do trabalho, faz peças impressas em 3D e depois as monta por até seis horas por dia. Ele disse que cada balão inteligente custa cerca de US$ 700 para ser fabricado.

Ele disse que o motivo de Choi era que sua família ainda morava na Coreia do Norte. Ele expressou raiva daqueles na Coreia do Sul que instaram os grupos ativistas a parar.

“Para aqueles que criticam as nossas atividades, é como dizer: vamos ajudar a manter a ditadura na Coreia do Sul”, disse ele, referindo-se a décadas de autoritarismo em Seul antes da transição do Sul para a democracia na década de 1980.

A disputa do balão fez com que as tensões aumentassem entre as duas Coreias, o que tecnicamente… Fique em guerra – O armistício pôs fim à Guerra da Coreia que dividiu a península em 1953, mas nunca foi assinado nenhum tratado de paz formal.

As relações entre os dois países melhoraram um pouco em 2017 e 2018, permitindo que alguns elementos sul-coreanos, incluindo partes de sua cultura popular, Para se infiltrar na nação isolada.

Mas a situação na Coreia do Norte deteriorou-se nos anos seguintes, à medida que o líder Kim intensificou os testes de armas, desafiando as sanções da ONU, e as negociações diplomáticas fracassaram, levando… Regras rígidas de devolução Em seu lugar no norte.

Ao mesmo tempo, os dois países estão a aproximar-se dos seus parceiros – a Coreia do Norte assinou recentemente um acordo de defesa com o presidente russo, Vladimir Putin, e a Coreia do Sul intensifica a sua cooperação com o Japão e os Estados Unidos.

Na terça-feira, depois que a Coreia do Sul descobriu o último lote de 350 balões de lixo vindos da Coreia do Norte, os militares sul-coreanos alertaram que poderiam retomar o trabalho. Transmissão promocional em alto-falantes Na fronteira – algo que não acontecia desde 2018.

Nos últimos anos, Seul usou alto-falantes gigantes para transmitir propaganda e música através da fronteira fortemente armada – incluindo reportagens e o hit do grupo K-pop Big Bang, “Bang Bang Bang”.

“Nossos militares estão prontos para iniciar imediatamente as transmissões de propaganda anti-Coreia do Norte e agirão com flexibilidade de acordo com a situação estratégica e operacional”, disse o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul, acrescentando que a retomada dos alto-falantes “se deve às ações da Coreia do Norte”. ” “.