A tentativa de golpe na Bolívia fracassa e um general é preso

Veículos blindados, liderados por um general que prometeu “restaurar a democracia”, invadiram as portas do palácio do governo da Bolívia na quarta-feira, no que o presidente chamou de tentativa de golpe, e depois recuaram rapidamente – a mais recente crise no país sul-americano que enfrenta uma crise política e batalha econômica. calamidade.

Em poucas horas, o país de 12 milhões de habitantes testemunhou um cenário de rápida evolução em que as tropas pareciam assumir o controlo do governo do Presidente Luis Arce. Ele prometeu firmeza e nomeou um novo comandante do exército, que imediatamente ordenou a retirada das tropas.

Os soldados retiraram-se rapidamente junto com uma fila de veículos militares, encerrando a rebelião depois de apenas três horas. Centenas de apoiadores de Arce correram então para a praça em frente ao palácio, agitando bandeiras bolivianas, cantando o hino nacional e aplaudindo.

A retirada dos soldados foi seguida pela prisão do comandante do exército, general Juan José Zuniga, depois de o Ministério Público ter aberto uma investigação.

Um soldado chama a atenção dos repórteres saindo da Plaza Murillo na quarta-feira, enquanto soldados se reúnem em frente ao palácio presidencial em La Paz, Bolívia. Juan Carreta/AFP

O ministro do Governo, Eduardo del Castillo, disse que além de Zuniga, foi detido o ex-vice-almirante naval Juan Arnez Salvador.

“Qual é o objetivo deste grupo? O objetivo era derrubar a autoridade eleita democraticamente”, disse del Castillo aos repórteres ao anunciar as prisões.

Na noite de quarta-feira, o ministro da Defesa, Edmundo Novello, disse que “tudo está agora sob controle”. Cercado pelos novos líderes militares nomeados por Arce, Novello disse que a Bolívia experimentou um “golpe fracassado”.

A aparente tentativa de golpe ocorreu numa altura em que o país enfrentou meses de tensões e batalhas políticas entre Arce e o seu antigo aliado, o antigo presidente de esquerda Evo Morales, pelo controlo do partido no poder. Também ocorreu em meio a uma grave crise econômica.

Os confrontos paralisaram os esforços do governo para lidar com a crise económica. Por exemplo, os aliados de Morales no Congresso têm frustrado as tentativas de Arce de contrair dívidas para aliviar parte da pressão.

Referindo-se a esta paralisia que atingiu o país durante a rebelião, Zuniga disse aos jornalistas que o exército estava cansado de lutas internas e procurava “restaurar a democracia”.

“Estamos a ouvir o clamor do povo porque a elite controlou o país durante muitos anos”, disse ele, acrescentando que os políticos estão “destruindo o país: vejam a situação em que estamos, que crise eles nos deixaram”. em.”

Ele disse: “As forças armadas estão determinadas a restaurar a democracia e torná-la uma verdadeira democracia”.

A crise que se desenrolava rapidamente começou no início da tarde, quando as ruas de La Paz começaram a encher-se de soldados. Ars tuitou que o envio de tropas foi irregular e ele e outras figuras políticas alertaram rapidamente sobre uma tentativa de golpe.

No entanto, a aparente tentativa de destituir o titular parece carecer de qualquer apoio real, e até os rivais de Arce uniram forças para defender a democracia e repudiar a revolta.

Num desenvolvimento surpreendente, Zuniga afirmou em declarações que fez aos repórteres antes da sua prisão que o próprio Arce ordenou ao general que invadisse o palácio numa medida política. “O presidente me disse: ‘A situação está muito deteriorada e muito crítica’”, disse Zuniga, citando o líder boliviano. “É necessário que eu me prepare para aumentar minha popularidade.”

Zuniga disse que perguntou a Arce se ele deveria “eliminar os veículos blindados”. “Tire-os”, respondeu Ars.

O Ministro da Justiça, Ivan Lima, negou as acusações de Zuniga, dizendo que o general estava mentindo e tentando justificar as suas ações, pelas quais disse que enfrentaria justiça.

Lima disse na plataforma de mídia social

Esta cena chocou os bolivianos, que conhecem bem a turbulência política; Em 2019, Morales foi destituído do cargo de presidente após uma crise política anterior.

À medida que a crise se desenrolava na quarta-feira, Arce confrontou Zuniga no corredor do palácio, como pode ser visto num vídeo transmitido pela televisão boliviana. “Eu sou seu comandante, ordeno que retirem seus soldados e não permitirei essa desobediência”, disse Arcee.

Rodeado pelos ministros, acrescentou: “Aqui estamos, resolutos em Casablanca, diante de qualquer tentativa de golpe”. Precisamos que o povo boliviano se organize.

Apoiadores do presidente Luis Arce perseguem soldados enquanto eles fogem da Plaza Murillo, após uma tentativa fracassada de golpe em La Paz, Bolívia, quarta-feira, 26 de junho de 2024. (AP Photo/Juan Karita)

Menos de uma hora depois, Arce anunciou novos comandantes do Exército, da Marinha e da Força Aérea, sob gritos de apoiadores, agradecendo à polícia do país e aos aliados regionais por apoiá-lo. Ars disse que as forças que se revoltaram contra ele estavam “manchando o uniforme” do exército.

“Ordenei a todos os que foram mobilizados que regressassem às suas unidades”, disse José Wilson Sanchez, o novo comandante do exército. “Ninguém quer as imagens que vemos nas ruas”.

Pouco depois, veículos blindados saíram da praça, seguidos por centenas de combatentes militares, enquanto a tropa de choque montava barricadas em frente ao palácio do governo.

O incidente provocou uma onda de indignação entre outros líderes regionais, incluindo a Organização dos Estados Americanos, o presidente chileno Gabriel Porrique, o líder de Honduras, e ex-líderes da Bolívia.

Gustavo Flores Macias, professor de governo e políticas públicas com foco na América Latina na Universidade Cornell, disse que era importante que os líderes e organizações mundiais continuassem a condenar a tentativa de golpe à medida que os acontecimentos se desenrolam.

“Se permitirmos a perturbação da ordem constitucional na Bolívia, isso poderá ter o efeito de uma manifestação”, disse Flores Macias, de Nova Iorque, numa entrevista à Associated Press. “Isso pode enviar um sinal de que, se estiver tudo bem que isso aconteça na Bolívia, poderá acontecer em outro lugar.”

A Bolívia tem testemunhado protestos intensos nos últimos meses devido ao rápido declínio da economia, de uma das economias de crescimento mais rápido do continente, há duas décadas, para uma das suas economias mais propensas a crises.

Arce e Morales estão travando uma batalha pelo futuro do dividido Movimento do Socialismo da Bolívia, conhecido pela sigla espanhola (MAS), antes das eleições marcadas para 2025.

Após o caos de quarta-feira, reportagens na mídia local mostraram bolivianos estocando alimentos e outras necessidades em supermercados, preocupados com o que aconteceria a seguir.

Mas o vice-presidente do país, David Choquehuanca, prometeu no seu discurso aos apoiantes fora do palácio presidencial: “Nunca mais o povo boliviano permitirá tentativas de golpe”.