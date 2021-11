Tempestade Ocidental: pelo menos uma pessoa morta no deslizamento de terra na Colúmbia Britânica; Fortes ventos alimentam o incêndio florestal no Colorado | The Weather Channel – Artigos do The Weather Channel

Um corpo foi retirado de um deslizamento de terra que cobria uma rodovia

Centenas de pessoas perto de Estes Park, Colorado, foram instruídas a evacuar suas casas na terça de manhã.

As estradas em Washington e British Columbia foram fechadas devido a enchentes e deslizamentos de terra.

Pelo menos uma pessoa morreu depois que enchentes e deslizamentos de terra causados ​​por chuvas torrenciais atingiram partes do estado de Washington e da Colúmbia Britânica.

O corpo de uma mulher foi recuperado de um deslizamento de terra na Interestadual 99 perto da cidade de Lilluitt, cerca de 117 milhas a nordeste de Vancouver, British Columbia, informou a Associated Press na noite de terça-feira. Este deslizamento foi um dos vários deslizamentos na área e foi separado de um acidente que deixou centenas de pessoas perdidas durante a noite em uma rodovia.

A polícia disse que as equipes de resgate continuam procurando outras possíveis vítimas do deslizamento de terra

Sete carros foram encontrados no local da derrapagem na Rodovia 99, onde o corpo da mulher foi encontrado.

“É uma quantidade enorme de escombros. Isso torna muito difícil para nossas equipes de busca, a lama vai até a cintura. Não me lembro de nossa equipe estar envolvida em nada disso”, David Mackenzie, diretor de busca e resgate para a área de Pemberton, disse à The Associated Press. tipo no passado. “

Há relatos de pelo menos duas outras pessoas desaparecidas.

Milhares de pessoas foram evacuadas, principais rodovias fechadas e faltas de energia generalizadas foram relatadas como chuva, de um sistema de tempestade conhecido como Rio Atmosférico, atingiu a área na noite de domingo até a manhã de terça-feira.

A própria tempestade trouxe fortes ventos sobre as Montanhas Rochosas e as Planícies Centrais, resultando em pelo menos um incêndio florestal no norte do Colorado.

Aqui está uma olhada em algumas das principais influências.

Prefeito da Colúmbia Britânica diz que o dano é catastrófico

Fotos da cidade de Abbotsford, na Colúmbia Britânica, na terça-feira, mostram casas cercado pela água da enchente.

“Ver o que está acontecendo em nossa cidade parte meu coração”, disse o prefeito Henry Brown à Associated Press.

Os viajantes foram orientados a evitar a área.

Fogo selvagem no Colorado crescendo

Cerca de 150 pessoas De acordo com uma atualização postada no final da tarde de terça-feira, eles estavam trabalhando em Kruger’s Rock Fire, que queima a sudeste de Estes Park. Mais estava a caminho.

O fogo continuou a crescer para cerca de 115 acres e foi 11% contido.

Partes da Floresta Nacional Roosevelt na área foram fechadas.

Highway 5 Stay Close in Bellingham

Não havia notícias ainda na noite de terça-feira quando os corredores I-5 em direção ao norte iriam reabrir em Bellingham. eram kits um trabalho para remover entulhos da estrada, de acordo com um tweet do Departamento de Transportes do estado.

Outro segmento foi relatado na área na tarde de terça-feira.

Forças de fogo de Estes Park evacuadas

Residentes e empresas em várias comunidades no lado sudeste de Estes Park, Colorado, foram sujeitos a uma ordem de evacuação obrigatória devido a um incêndio florestal até o meio-dia MST.

“Está muito vento hoje, então os ventos estão empurrando as coisas na direção oposta”, disse o representante Chris Smith, porta-voz do gabinete do xerife do condado de Larimer, à weather.com em uma entrevista por telefone no início da tarde.

O Serviço Meteorológico Nacional disse que os ventos estão atingindo um grau máximo 30 mph Na região esperava-se um fortalecimento.

Smith disse que os prédios foram ameaçados, mas não houve relatos de danos ou feridos até o momento.

Incluir áreas sob demanda Little Valley, Hermit Park e Meadowdale, de acordo com alertas de emergência enviados pelo Condado de Larimer. Residentes em várias outras áreas foram aconselhados a sair.

O incêndio, que foi apelidado de Incêndio na Rocha Kruger, foi relatado pouco antes das 7h, horário local. Smith disse que a causa ainda está sendo investigada.

O incêndio havia crescido para cerca de 100 acres no meio-dia de terça-feira.

Partes da rodovia US 36 foram fechado devido a operações de emergência, de acordo com a Patrulha Estadual do Colorado.

Advertências de bandeira vermelha para condições de incêndio

Os avisos foram bandeiras vermelhas no lugar Até terça-feira à noite, pelo menos de Dakota ao oeste de Nebraska e partes do Colorado, oeste do Texas e leste do Novo México.

Flashes de até 60 mph eram possíveis em algumas áreas.

Partes da rodovia 5 foram fechadas

Parte da Interstate 5 Northbound em Washington, entre Burlington e Bellingham, permaneceu fechada até 9h30 PST na manhã de terça-feira devido a três deslizamentos de terra que ocorreram na segunda-feira. Não houve nenhuma informação imediata sobre quando a estrada seria reaberta.

As pistas para o norte também foram fechado No condado de Whatcom, ao norte de Bellingham, na milha 262.

Várias outras estradas no condado de Whatcom também foram fechadas.

O soldado do estado de Washington, Rocky Oliphant, lembrou às pessoas que devem estar cientes das condições locais.

Os sinais de trânsito estão fechados por um motivo E esta é a sua segurançaOlivant tuitou com fotos da calçada destruída.

Apagões

Cerca de 45000 Blackouts foram relatados em Washington, principalmente na parte noroeste do estado, a partir das 11h PST, de acordo com poweroutage.us.

mais do que 26.000 interrupções Foi relatado no sul da Colúmbia Britânica, onde BC Hydro disse. Verificação de danos ao ar Foi concluído na manhã de terça-feira.

Evacuações no estado de Washington, British Columbia

Pelo menos 500 pessoas foram forçadas a evacuar na segunda-feira no condado de Whatcom, Washington.

No condado de Clamam, nas proximidades, eram seis adultos e quatro crianças salvou Do telhado de uma casa da Guarda Costeira dos EUA na cidade de Forks.

Do outro lado da fronteira canadense, todos os 7.000 residentes de Merritt Township deveriam ser evacuados, e centenas de pessoas foram resgatadas depois de ficarem presas em deslizamentos de terra em uma rodovia 120 quilômetros a leste de Vancouver, informou a Associated Press.

A motorista Melanie Forsyth e seus companheiros de viagem estavam entre aqueles que tiveram que decolar na Interestadual 7 de helicóptero depois de passar 18 horas presos na rodovia.

“Estávamos todos nos apertando, dizendo que seria bom, que sairíamos daqui”, disse Forsyth à Associated Press. “Mas então, todos nós tivemos momentos como, ‘Esta é a última vez que veremos nossos filhos? “Estávamos conversando com nossos pais e nossas famílias, mas era apenas uma situação assustadora.”

O que é um rio atmosférico?

Foi a segunda vez em menos de uma semana que o noroeste dos Estados Unidos foi atingido por um tipo de padrão climático chamado rio atmosférico.

O sistema de tempestades que entrou no duto de umidade vindo do rio atmosférico agora está se movendo para o leste com ventos fortes.

É assim que funciona o meteorologista-chefe da weather.com Jonathan Erdman descreva-o Em um artigo recente:

“O rio atmosférico é uma característica do clima que é uma necessidade e freqüentemente um perigo destrutivo, especialmente para aqueles que estão próximos à costa oeste dos Estados Unidos.

Simplificando, um rio atmosférico (AR) é uma coluna fina, mas longa de umidade na atmosfera que se estende dos trópicos ou subtrópicos a latitudes mais altas.

Se um rio para na atmosfera sobre a terra, especialmente quando a umidade é elevada por terreno montanhoso, o resultado geralmente são grandes inundações. ”

As irmãs Miranda, à esquerda, e Christine Archer caminham através das enchentes saindo da casa de seu tio, na segunda-feira, 15 de novembro de 2021, em Sedro Woolley, Washington. (AP Photo / Elaine Thompson)

