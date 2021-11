Armênia e Azerbaijão afirmam que confrontos eclodiram na fronteira | Notícia

Armênia e Azerbaijão se acusaram mutuamente de começar a lutar ao longo de sua fronteira comum com novos confrontos surgindo entre os dois arquiinimigos um ano após a guerra pelos territórios disputados.

O Ministério da Defesa da Armênia disse na terça-feira que “há mortos e feridos entre as forças armênias como resultado dos combates que eclodiram na sequência de um ataque das forças do Azerbaijão”, acrescentando que o número de vítimas foi verificado e Yerevan ” perdeu o controle de dois militares. ” posições. “

O ministério disse mais tarde que o exército do Azerbaijão havia capturado 12 soldados armênios.

O conflito armado de seis semanas do ano passado pelo controle da disputada região de Nagorno-Karabakh matou mais de 6.500 pessoas e terminou em novembro com uma trégua mediada pela Rússia.

Desde a guerra do ano passado, os dois países relataram trocas de tiros ocasionais ao longo de sua fronteira comum [File: Armenia’s government press service/AFP]

Sob o acordo de cessar-fogo, a Armênia cedeu partes do território que controlava por décadas.

Na terça-feira, o Ministério da Defesa do Azerbaijão disse: “As forças armadas armênias cometeram uma provocação em grande escala na fronteira do estado às 11h00 (07h00 GMT) na terça-feira.

“As forças armênias atacaram posições do Azerbaijão nas regiões de Kelbajar e Lachin”, disse o ministério em um comunicado, acrescentando que dois soldados azerbaijanos ficaram feridos nos confrontos.

Ela acrescentou que as forças do Azerbaijão “pararam o avanço do inimigo e cercaram e detiveram os soldados armênios”.

O Ministério da Defesa da Armênia disse que as forças do Azerbaijão “tentaram penetrar as fronteiras do estado da Armênia na direção leste” antes que as forças armênias as repelissem.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, exortou os líderes do Azerbaijão e da Armênia a pedirem um “cessar-fogo total”.

Com Tweet incorporar E Tweet incorporar Discussão à luz dos desenvolvimentos de hoje. Solicite uma redução urgente da escalada e um cessar-fogo completo. Situação difícil na região – A União Europeia está empenhada em trabalhar com os seus parceiros para ultrapassar as tensões para um Sul do Cáucaso próspero e estável. – Charles Michel (@eucopresident) 16 de novembro de 2021

Michel disse em um tweet que falou com o presidente do Azerbaijão Ilham Aliyev e com o primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, dizendo que a UE “está comprometida em trabalhar com parceiros para superar as tensões por um Sul do Cáucaso próspero e estável”.

A agência de notícias Interfax citou seu ministério como tendo dito que o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, tinha telefonemas para seus colegas armênios e azerbaijanos e pediu-lhes que interrompessem as atividades que provocam uma escalada entre os dois países.

Eu pedi ajuda russa

Anteriormente, a Armênia apelou a seu aliado Rússia por apoio militar para proteger sua integridade territorial, de acordo com seu acordo militar.

“Desde que o Azerbaijão atacou o território soberano da Armênia, pedimos à Rússia que defenda a integridade territorial da Armênia com base no acordo existente de 1987 (defesa mútua) entre nossos dois países”, citou a agência de notícias Interfax Armen Grigoryan, secretário do Conselho de Segurança da Armênia, como dizendo.

A Rússia tem uma base militar na Armênia e uma força de paz em Nagorno-Karabakh.

Tanto a Armênia quanto o Azerbaijão disseram que a situação ao longo de suas fronteiras continua tensa, com confrontos continuando na tarde de terça-feira.

Desde a guerra do ano passado, os dois países relataram trocas de tiros ocasionais ao longo de sua fronteira comum, aumentando o temor de uma nova escalada em sua disputa territorial.

No domingo, eles trocaram acusações de abrir fogo em sua fronteira perto de Karabakh.

As autoridades de Nagorno-Karabakh disseram no sábado que a única estrada que liga a Armênia ao enclave separatista – a passagem de Lachin – foi fechada brevemente devido a um acidente entre os dois lados.

Os armênios étnicos de Nagorno-Karabakh separaram-se do Azerbaijão quando a União Soviética entrou em colapso em 1991, e o conflito que se seguiu matou cerca de 30.000 pessoas.