Foto: Buda Mendes/TAS23/Getty Images TAS Rights Management

Taylor Swift está de luto pela morte de um fã durante a parada final de sua Eras Tour no Rio de Janeiro, Brasil. “Não acredito que estou escrevendo essas palavras, mas é com o coração partido que digo que perdemos um fã hoje à noite, antes do meu show”, escreveu Swift em uma declaração manuscrita compartilhada em sua história no Instagram. “Não consigo nem dizer o quanto estou triste com isso. Tenho muito pouca informação além do fato de ela ser tão linda e tão jovem.” Folha de São Paulo mencionado Ana Clara Benevides, de 23 anos, desmaiou e foi reanimada no Estádio Olímpico Nilton Santos, depois foi levada ao hospital, onde acabou morrendo de parada cardíaca e respiratória. Sua morte foi confirmada O feijão dela Pela prima de Benevides, Estella Benevides. Não está claro se Benevides viu Swift subir ao palco quando o show começou, por volta das 19h30, horário local.

O show de Swift coincidiu com uma onda de calor no Brasil O feijão dela Relatando que a temperatura “similar” no local era de 140 graus Fahrenheit. Bombeiros registraram extraoficialmente 1.000 pessoas desmaiando no desfile O feijão dela. Alguns fãs recorreram às redes sociais para alegar que o local não permitia que os espectadores trouxessem garrafas de água para dentro, apesar da temperatura extrema. Extraído de fãs Capturas de tela Swift parece pausar o show para apontar que os fãs precisam de água, e em certo momento ela é vista jogando uma garrafa de água no público.

Em seu depoimento no Instagram Story, Swift disse que não poderá falar sobre a morte de um de seus fãs no palco porque se sente “muito triste” para tentar falar sobre isso. “Quero dizer agora que sinto profundamente essa perda e que meu coração partido está com a família e os amigos dela”, disse Swift. “Essa foi a última coisa que pensei que aconteceria quando decidimos fazer essa turnê pelo Brasil.”

Esta é uma história em desenvolvimento.