Asas da imaginação seguram Jerry no final

‘The Golden Bachelor’: Jerry saiu com decisão final após Fantasy Suites Em “The Golden Bachelor”, Jerry foi para a Costa Rica com Teresa e Leslie para um episódio de Fantasy Suites. Aqui está o que aconteceu a seguir.

“As pessoas querem saber o que acontece em Fantasy Suites; há curiosidade”, disse Jerry Turner durante o episódio Tropical Night Date Jerry Athon de “The Golden Bachelor” na quinta-feira, 8.

Mas o viúvo de 72 anos de Indiana quer acabar com a privacidade, acrescentando enfaticamente: “Francamente, sinto que isso não é da conta deles”.

É difícil contestar esse sentimento enquanto Jerry embarca para uma tão esperada escapadela de fim de semana no Fantasy Suites, na bela Costa Rica. É uma chance para o sempre dolorido Jerry aproveitar os encontros subsequentes, por mais que durem, com os dois últimos competidores: Leslie, 64, e Teresa, 70.

Por ser um reality show da ABC, obtivemos detalhes valiosos sobre o namoro duplo. Às vezes há muitos detalhes, como demonstrado durante a discussão de Jerry sobre “botas trovejantes” (um vulcão adormecido ao fundo) que força o apresentador Jesse Palmer a repetir “TMI” com os olhos fechados.

Mas os riscos são elevados. No final da temporada, em 30 de novembro, Jerry escolherá uma das duas mulheres para ser sua companheira de vida. quem será? Vamos analisar as histórias das Fantasy Suites.

“Mulheres contam a todos” na semana passada: Confissões do ‘Solteirão de Ouro’ e de quem Jerry mandou para casa.

Jerry passa por um procedimento durante sua consulta com Leslie.

Não é nenhuma surpresa ver Jerry felizmente descendo de rapel um penhasco de 170 pés da Costa Rica para iniciar o grande encontro de Leslie. Mas é notável como Jerry desliza pelo penhasco como o pai de Tom Cruise. Que outros talentos ele nos esconde? Ele está direto na pose equestre ao ar livre que mostrou a Leslie durante o encontro de aventura do episódio 4 nos ATVs, desta vez pairando sobre seu parceiro que desce lentamente enquanto oferece um incentivo amoroso como: “Você é bom!” e “Eu cuido disso!”

O encontro do ATV terminou com Leslie e Jerry aparecendo magicamente em uma banheira de hidromassagem, então está claro para onde essa emocionante partida de abertura está indo. Marque um para a suíte fantasia! Leslie e Jerry concordam com a estranha formalidade de aceitar o convite por escrito de Jesse para entrar no santuário dos casais com cama de casal, como se Jesse fosse uma espécie de casamenteiro tecnológico bilionário com novos artigos de papelaria.

Porém, não há sapatos, apenas pernas cruzadas com os pés descalços antes que as câmeras desapareçam, deixando algum mistério. Mais tarde, Jerry ficou impressionado, dizendo coisas como: “Acho que é você”. Leslie não faz nenhum favor a si mesma ao se referir ao amor de Jerry como “um sapato velho”. E há uma luta logística iminente sobre onde eles irão parar: a cidade natal dele, em Indiana, ou a cidade natal dela, em Minneapolis.

Mas os fogos de artifício podem ser resumidos no momento perfeito de solteiro dourado depois do sexo – uma discussão obscena sobre termostato que segue as diretrizes do Departamento de Energia.

“O que você gosta em ter 70 anos?” Jerry pergunta enquanto se posiciona nos controles de temperatura.

“69”, Leslie responde com uma risada.

Ele teria pedido Jerry em casamento imediatamente, se não fosse por aquele final chato daqui a duas semanas. Mas está claro que Leslie está em uma posição privilegiada, mesmo quando Jerry sai em seu próximo encontro noturno com Teresa.

Teresa trava e vira Jerry durante seu encontro

Jerry está tão apaixonado por Leslie que se infiltra visivelmente na época de Teresa. Ele cavalga pela floresta tropical, notavelmente distante, avançando enquanto Teresa se preocupa, e levantando a retaguarda.

“Ao mesmo tempo, estou pensando: ‘O que Leslie está fazendo agora?’” Jerry diz, durante cenas em que ele ignora os instintos cavalheirescos e as boas maneiras básicas de Teresa.

Mas quando as coisas pioram, Teresa entra no modo Michael Jordan, trazendo Jerry bem a tempo. Você pode sentir o ímpeto mudando enquanto eles conversam no jantar sobre um amor perdido (ela também é viúva) e discutem exatamente o que Teresa faz da vida. Mas espere, ele está prestes a conseguir o emprego de Teresa no episódio 8? O modo como essa informação básica escapou a Jerry apenas mostra as dificuldades do namoro na vida real.

No entanto, Teresa, uma especialista em serviços financeiros, aceita esta ajuda e acerta três pontos, detalhando a sua carreira extremamente impressionante. Jerry, o dono do restaurante que se aposentou aos 55 anos, está visivelmente impressionado. O jogo começou, sem que Jerry sequer pensasse em sua carteira de ações para aposentadoria, que certamente receberá uma carga turbo de Teresa.

Claro, o casal aceitou o convite conjunto de Jessie para a Suíte Fantasy, fazendo com que Teresa esvaziasse o último balde ao entrar em seu covil de amor tropical. Ela mostra a Jerry o lado direito da cama de casal! Ele nem se lembra de ter contado a ela suas preferências de cama, mas Teresa o guarda bem a tempo. Os críticos podem dizer o que quiserem sobre Teresa, mas ela tem jogo.

É hora de passar para uma cena da placa “Não perturbe” do quarto do resort.

Quem voltou para casa no ‘Golden Bachelor’ durante a semana do Fantasy Suites?

Ninguém vai para casa na semana do Fantasy Suites. Jerry termina uma aventura cheia de alegria sem passar por sua dolorosa decisão habitual. Essa tempestade está chegando: Nuvens aparecem literalmente na Costa Rica enquanto Jerry se preocupa brevemente. Mas é um trovão distante.

Qualquer que seja a previsão, ou o que a internet especula, do ponto de vista da edição de reality shows, o jogo é de qualquer um. Olhando para as próximas duas semanas (não há “Solteiro Dourado” no Dia de Ação de Graças), a escolha impossível de Jerry é:

Leslie: Verdadeira aventura, emoção, humor. Mas existem questões como localização?

lá: Um verdadeiro vínculo entre perdas passadas, amores difíceis e escolhas matadoras de ações, ele lança a última chance do jogo do namoro conforme o tempo acaba.