Taylor Swift e Travis Kelce andam em seu Rolls Royce a caminho das comemorações de Ano Novo após a vitória de retorno dos Chiefs contra a amada estrela pop dos Bengals em Arrowhead

Por Alex Raskin Editor de esportes do Dailymail.com





Kelsey e Swift foram vistos chegando separadamente na manhã de domingo

Acredita-se que os dois passarão o Réveillon com amigos e familiares

Leia mais: Swift, fãs do Chiefs se alegram quando Kansas City vence Cincinnati por 25-17

O ano de 2023 de Travis Kelce terminou com uma vitória e ele começará 2024 com outra: passar bons momentos com sua namorada, Taylor Swift.

O tight end All-Pro fez apenas três pontos, mas o Kansas City Chiefs voltou para vencer o visitante Cincinnati Bengals por 25-17, pelo oitavo título consecutivo da AFC West.

A dupla foi então levada em um carrinho de golfe para o estacionamento dos jogadores, onde as câmeras do DailyMail.com capturaram Kelsey escapando com Swift em seu Rolls Royce. Enquanto Swift usava uma jaqueta do Chiefs estampada com seu apelido, “Tay Ta”, Kelsey estava vestido confortavelmente com um moletom e um chapéu de tricô cobrindo a cabeça raspada.

E como cavalheiro que é, Kelsey certamente abriria a porta para seu encontro na véspera de Ano Novo.

Acredita-se que os dois se encontrarão em 2024 com familiares e amigos em uma cerimônia privada na região de Kansas City. A mãe de Kelsey, Donna, foi vista no camarote luxuoso de Swift no início da noite.

O casal foi então transportado em um carrinho de golfe com motorista até o estacionamento dos jogadores.

Kelce e Swift estão no espaço dos jogadores ao lado do espaço do assistente técnico do Chiefs, Connor Embree

Travis Kelce foi visto abrindo a porta traseira do passageiro para Taylor Swift antes de andar de espingarda

O Kelce de 1,80 metro pode ser visto elevando-se sobre Swift no estacionamento do Arrowhead Stadium

Taylor Swift dá aos fãs uma prévia do jogo Chiefs-Bengals de domingo em Arrowhead

Swift não estava apenas vestindo uma jaqueta do Chiefs, mas também tinha seu apelido bordado nela

Taylor Swift reage durante o jogo Chiefs-Bengals de domingo no Arrowhead Stadium em Kansas City

No final do quarto período, as câmeras capturaram Swift comemorando a vitória iminente com um jovem torcedor quando Chris Jones, do Kansas City Chiefs, demitiu o quarterback do Bengals, Jake Browning, na última investida de Cincinnati.

Kelce quase não foi um fator importante para Patrick Mahomes & Co., terminando o jogo com apenas três recepções para 16 jardas em quatro alvos. Ele ainda está a poucos metros de sua oitava temporada consecutiva de 1.000 jardas.

Mas para os 10-6 Chiefs, a vitória foi significativa. Kansas City não apenas conquistou seu oitavo título consecutivo da AFC West, mas também depois de uma sequência miserável de 3-8 que ameaçou toda a temporada. Naturalmente, muitos sugeriram que Swift foi de alguma forma responsável por distrair Kelce e os Chiefs da tarefa em questão, mas esse não foi o caso no domingo, quando Kansas City voltou para derrotar os Bengals, que caíram para 8-8.

Swift reagiu alegremente à vitória com uma jovem fã, levantando o dedo no ar e gritando com o garoto.

O Rolls Royce de Travis Kelce saiu do Arrowhead Stadium na noite de domingo em Kansas City

O Rolls Royce de Travis Kelce saiu do Arrowhead Stadium na noite de domingo em Kansas City

Como vários fãs notaram, Swift estava vestindo uma jaqueta do Chiefs com a palavra “Tay-Tay” bordada perto do bolso, uma referência ao suposto apelido de Kelsey para a cantora de 34 anos. Swifties se ofendeu com isso nas redes sociais, afirmando que estavam felizes por ele ter adotado o apelido de sua base de fãs.

À medida que a cena se tornou familiar em Arrowhead, os fãs trouxeram cartazes na esperança de atrair sua atenção.

Um espirituoso apoiador do Chiefs referiu-se ao par romântico como “TNT”, escrevendo: “Eles são dinamite!”

Uma jovem participante escreveu que ela estava “aqui apenas por causa de Taylor”.

Harrison Butker foi o melhor da carreira, 6 de 6 em tentativas de field goal, e Kansas City manteve o Bengals sem gols nas últimas sete posses de bola.

Kelce (à direita) cumprimenta o lesionado QB do Bengals Joe Burrow (à esquerda) após a vitória sobre o Cincinnati no domingo

Swift ri enquanto assiste à primeira metade da revanche de domingo do jogo do título da AFC do ano passado

Kelce teve apenas três recepções contra Cincinnati e permanece algumas jardas abaixo de 1.000 neste ano

Patrick Mahomes teve passes de 245 jardas e um touchdown para Kansas City (10-6), o que também garantiu pelo menos o terceiro lugar e uma vaga nos playoffs em casa. Isiah Pacheco correu 18 vezes para 130 jardas, enquanto Rashee Rice fez cinco recepções para 127 jardas.

Os Bengals (8-8), lutando por suas vidas nos playoffs, lideravam por 10 pontos no início, mas estavam perdendo por 25-17 quando Butker fez seu último field goal – um arremesso de 46 jardas em meio a rajadas de vento – faltando 2:59 para o fim. o jogo.

Com uma última chance, Jake Browning acertou Tyler Boyd para converter a bola na quarta descida e entrar no território de Kansas City, mas os sacks consecutivos de George Karlaftis e Chris Jones deram aos Chiefs oito no dia e acabaram com as esperanças dos Bengals de um retorno. .

Browning terminou com passes de 197 jardas e um touchdown. Joe Mixon correu 65 jardas e uma recepção de TD.

Butker converteu 54, 43, 27, 24, 48 e 46 jardas, contabilizando os 18 pontos finais do jogo.

Kelce está a poucos metros de registrar sua oitava temporada consecutiva de mais de 1.000 jardas

Os Bengals e os Chiefs estão acostumados a jogar jogos de alto risco quando o tempo esfria e se enfrentam em cada um dos dois últimos jogos do AFC Championship Game. Geralmente é acompanhado por muita conversa fiada, seja de autoridades eleitas ou – no caso da semana passada – de jogadores como Ja’Marr Chase, do Bengals.

A hostilidade geralmente também se estende ao campo. No meio do segundo quarto, Chase e o cornerback Larios Snead entraram em uma discussão acalorada, e uma recuperação de toda a equipe acabou compensando as faltas pessoais.

Os Bengals saltaram para uma vantagem de 10-7 quando uma corrida de 8 minutos e meio levou a um field goal e uma corrida de 6 minutos e meio terminou em uma recepção de Mixon. Cincinnati então recuperou a bola quando Trey Hendrickson contornou o novato right tackle Waniya Morris, tirando Mahomes por trás e Sam Hubbard estava lá para atacar a bola perdida.

Kelce teve apenas 3 recepções de 16 jardas contra Cincy, sendo sua recepção mais longa de 10 jardas.

Passe a interferência em Sneed na end zone para preparar a corrida de TD de 1 jarda de Browning.

O primeiro field goal de Butker trouxe os Chiefs para 17-10, e eles tiveram a chance de assumir a liderança quando Mahomes viu Marquez Valdes-Scantling totalmente aberto na próxima posse de bola. Mas outro passe perdido – o 40º na NFL por Kansas City nesta temporada – forçou os Chiefs a se contentar com um field goal para perder por 17-13 no intervalo.

À medida que a defesa dos Chiefs se fortaleceu no segundo tempo, o ataque começou a dar sinais de vida.

Eles encheram o Bengals em quarto para 1 no Kansas City 6, depois dirigiram 82 jardas para o terceiro field goal de Butker. Depois que os Bengals foram forçados a chutar, Mahomes acertou Rashie Rice para um touchdown de 67 jardas para preparar o chute de Butker e dar aos Chiefs a liderança para sempre.