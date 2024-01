Dragon Lee está prestes a perder o WWE NXT New Year's Evil e promete uma grande surpresa

WWE

WWE NXT começa 2024 em grande estilo amanhã à noite com New Year's Evil e mesmo que agora estejam no nível de superstar, parece que o azar apresentou uma oportunidade para uma reviravolta. Atual campeão norte-americano do NXT, Dragon Lee Foi anunciado em X Esta noite ele ficou preso no México devido a problemas de visto, mas parece que LWO deve estar bem amanhã à noite na partida contra o No Quarter Catch Crew.

Lee lançou “Feliz año nuevo!” saudação antes de explicar as circunstâncias infelizes que rodeiam a sua actual incapacidade de regressar aos Estados Unidos. Pensando nisso, ele terá que perder o New Year's Evil e sua partida ao lado de Joaquin Wilde e Cruz Del Toro contra Drew Gulak, Miles Borne e Damon Kemp. No entanto, a surpresa promissora fez os fãs especularem sobre o agora misterioso parceiro de tag team de LWO.

feliz Ano Novo!

Notícia triste para começar o ano, mas por questões de visto não posso sair do México no momento. Então, vou sentir falta @WWENXT Mal de Ano Novo… mas LWO tem uma grande surpresa para o NQCC e o Universo NXT amanhã à noite. -Dragon Lee ドラゴンリー (@dragonlee95) 2 de janeiro de 2024

Andrade El Edolo está agora livre da AEW, como o próprio Tony Khan admitiu após o apocalipse de sábado, por isso faria muito sentido para o suposto “Cen” Almas juntar-se mais uma vez aos seus compatriotas e possivelmente juntar-se às suas fileiras. LWO. Tem havido muitos rumores de que Andrade fará um rápido retorno à WWE desde que surgiram as notícias de que seu tempo na AEW acabou, e apenas porque sua esposa, Charlotte Flair, é um dos pilares da empresa. Enquanto isso, as especulações aumentarão, mas o novo ano terá um início interessante em 2024.