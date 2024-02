Taylor Swift doa US$ 100 mil para a família de sua mãe, que foi morta durante o tiroteio na carreata presidencial

Esportes

Taylor Swift doou US$ 100 mil para a família da mulher que foi baleada durante o show do Chiefs Super Bowl em Kansas City esta semana.

O artista de “All Too Well” contribuiu para o GoFundMe com duas parcelas de US$ 50.000, escrevendo: “Enviando minhas mais profundas condolências e condolências após sua perda devastadora. Com amor, Taylor Swift”.

Taylor Swift doou US$ 100 mil para a família da mulher morta durante o tiroteio em Kansas City.

“Enviando minhas mais profundas condolências e condolências pela sua tremenda perda. Com amor, Taylor Swift”, escreveu ela no site GoFundMe.

Lisa Lopez Galván deixou marido e dois filhos.

A arrecadação de fundos, organizada para a família de Lisa Lopez Galván, tinha como objetivo arrecadar US$ 75 mil, mas já arrecadou mais de US$ 176 mil.

“Lisa estava comemorando o desfile da vitória do Chiefs no Super Bowl quando foi assassinada sem sentido. Ela deixa dois filhos e seu marido há 22 anos.

“Ela era mãe, esposa, filha, irmã, tia, prima e amiga de muitos. Pedimos que continuem a manter a família dela em suas orações enquanto lamentamos a perda de sua vida.

Mais de 20 pessoas ficaram feridas durante o tiroteio que eclodiu. AFP via Getty Images

Pelo menos 22 pessoas ficaram feridas por balas durante o desfile, realizado na quarta-feira, e entre os feridos estavam 11 crianças.

Quando o tiroteio começa, Travis Kelce pode ser visto sendo conduzido por policiais até um carro não identificado; No entanto, horas depois, Kelsey bêbada continuou a festejar, apesar da tragédia que se desenrolava.

O astro e quarterback da NFL Patrick Mahomes e outros companheiros de equipe foram vistos tirando selfies com a polícia antes de entrarem em um restaurante local onde ofereceram um jantar, o que irritou os fãs.

A estrela pop não estava no show porque estava viajando para a Austrália para sua Eras Tour. Reuters

Uma foto de dentro da festa mostra a esposa de Kelce e Mahomes, Brittany, radiante ao lado de outros jogadores, apesar da tragédia que ocorreu no início do dia.

Mas após o terrível tiroteio, o atleta expressou seu amor por sua cidade.

“Estou triste com a tragédia que ocorreu hoje. Meu coração está com todos que vieram comemorar conosco e ficaram emocionados. KC, você significa muito para mim”, escreveu o tight end no X.

