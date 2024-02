Como escolhemos o menu

Veja os melhores restaurantes da USA TODAY Network de 2024 Nossos jornalistas locais conhecem o cenário gastronômico de seus mercados melhor do que ninguém. Aproveitamos sua experiência para nomear nossos restaurantes este ano.

Quando os escritores de culinária comem juntos, compartilhar é a regra. Antes que alguém faça seu próprio pedido, os pratos são colocados ao redor da mesa para que todos possam experimentar um ou dois petiscos.

É esse amor por compartilhar que nos motivou a criar nossa lista de Restaurantes do Ano 2024 do USA TODAY.

Sabemos que existem outras listas de “melhores restaurantes” por aí. Esta ideia não é nova. Então, o que torna nosso produto especial? Enquanto outras organizações mobilizam equipas de escritores para saltar de pára-quedas em locais e experimentar a comida, os nossos jornalistas vivem nas comunidades que cobrem.

Os restaurantes da nossa lista são os lugares que mais recomendamos, e lugares que levamos amigos e familiares. Esses lugares são tão amados que muitas vezes planejamos nossa próxima visita sentados à mesa para terminar o jantar lá.

“Nossos escritores de culinária moram aqui, trabalham aqui e comem aqui”, disse a líder do projeto Liz Johnson, diretora sênior do The Record e northjersey.com e ex-redatora de culinária. “Eles conhecem seus ritmos. Esses podem não ser os restaurantes mais chiques dos Estados Unidos, embora alguns deles sejam. Esses são os restaurantes onde queremos comer sempre.”

Quanto você foi? Conheça os melhores restaurantes de 2024 segundo a revista USA TODAY.

Você notará que nossa lista não vai além do interior, como muitos fazem. Sim, você pode fazer uma ótima refeição em Los Angeles ou Nova York (aliás, temos restaurantes dessas cidades em nossa lista), mas também pode desfrutar de excelentes experiências gastronômicas em Gósen, KentuckyE (Shreveport, Luisiana).

Com mais de 200 locais em 42 estados, as raízes da rede USA TODAY são profundas. Aproveitamos essa experiência e pedimos aos nossos escritores que compartilhassem seus favoritos, e o melhor dos melhores, das cidades que cobrem. Recebemos mais de 150 indicações.

Uma equipe de editores e escritores experientes reduziu a lista para 47, em busca de lugares que oferecem um serviço consistentemente excelente, uma atmosfera única e comida que nunca deixa de encantar.

Procurámos também um buffet rico em sabores e encontrámos – do A Uma barraca de frutos do mar com serviço de balcão de terceira geração em Cortez, FlóridaPara o Um restaurante do Laos em Oklahoma City dirigido por um chef vencedor do prêmio James Beard.

Nossos padrões para Restaurantes do ano de 2024 do USA TODAY

“Para mim, ler esta lista foi como uma viagem deliciosa pela América”, disse Todd Price, que escreve sobre restaurantes em todo o Sudeste e ex-membro do comitê de indicação ao prêmio James Beard. Ele é um dos escritores que ajudou a selecionar e editar nossos restaurantes do ano. “Restaurantes em lugares grandes e pequenos mostram como a gastronomia é diversificada hoje neste país. Muitos outros cardápios nacionais raramente fazem mais do que mergulhar fora das grandes cidades, e eles perdem muito de como as pessoas comem e de quão boa é sua comida. Hoje nos Estados Unidos da América.”

A maioria dos restaurantes que destacamos estão localizados nas comunidades que cobrimos, embora existam alguns restaurantes fora da cidade. Quando não estão cobrindo o terreno, nossos escritores adoram viajar em busca de comida. Se não o fizéssemos, como saberíamos o quão incríveis são os locais de nossa cidade natal?

Agora, convidamos você a mergulhar e desfrutar dos melhores restaurantes do USA TODAY de 2024.

Susie Fleming Leonard Ele é um jornalista proeminente com mais de três décadas de experiência. Encontre-a no Facebook: @Susie FlemingLeonard Ou no Instagram: @SusieLeonard.