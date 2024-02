Jennifer Lopez exibe uma exibição chique com um top azul e saia midi de couro sintético antes de uma aparição no The View

Por Sharon May para Dailymail.Com





Jennifer Lopez estava deslumbrante enquanto passeava pela cidade de Nova York na manhã de quinta-feira.

A cantora de 54 anos exibiu uma exibição chique com uma blusa de botão azul brilhante combinada com uma saia midi de couro sintético e um casaco aconchegante que chegava até o chão.

Ela chegou na moda e cumprimentou uma multidão de fãs no ABC Studios antes de sua aparição no The View.

A atriz Marry Me – que revelou que fica com ciúmes quando as pessoas batem em seu marido Ben Affleck – aumentou sua altura com um par de botas de salto alto com cordões e plataformas altas.

No mesmo dia, ela também anunciou sua próxima turnê This Is Me… Now para divulgar seu novo álbum e sua música e documentário.

Durante sua turnê promocional, ela exibiu apenas um de seus muitos looks estilosos.

Para combinar com seus sapatos de couro envernizado, ela carregava uma bolsa Hermès decorada com crocodilo.

Ela prendeu suas tranças morenas em um rabo de cavalo elegante para exibir um par de brincos de prata brilhantes.

Ela usava uma maquiagem rosa monocromática e óculos de sol retangulares grandes.

Ao conversar com os apresentadores do The View, ela revelou que os adolescentes gêmeos nem sempre são fãs de seu estilo.

Quando questionada se Max e Amy, ambos de 15 anos, são realmente “críticos duros”, ela confirmou que não têm medo de ser honestos com a mãe famosa.

Primeiro, ela contou aos anfitriões como seus filhos lhe disseram que adoravam seu álbum antigo, This Is Me… e depois ainda mais seu novo álbum.

“Então, quando comecei a trabalhar em This Is Me… agora, abordei da mesma maneira – obviamente fui inspirada pelo mesmo assunto”, explicou ela. 'Então eu fui lá.

“Então, quando eles ouviram isso e viram o filme ontem à noite na estreia, acho que ficaram realmente surpresos”, ela continuou.

“Eles estavam dizendo: ‘Uau’”, ela lembrou. Você fez isso? Isso é o que você estava fazendo?

“E de repente, você é tudo isso”, disse o co-apresentador Whoopi Goldberg.

“Só por um segundo”, ela respondeu. Então voltamos para “Mãe, não use o top curto!”

Durante sua aparição, The View também monitorou a resposta de Lopez a uma das perguntas do co-apresentador, de acordo com um relatório de Entretenimento semanal.

Quando a co-apresentadora Ana Navarro perguntou como ela contou diverso Ela mesma financiou o projeto multimídia de três partes, no valor de US$ 20 milhões, e o som ao vivo foi cortado.

“Acho que foi difícil para as pessoas entenderem o que eu estava tentando fazer”, ela começou. “Eu não queria fazer vídeos ou um monte de vídeos. Esse não era o objetivo. Não é um filme muito longo. Está em algum ponto intermediário.”

“É uma espécie de meta-música”, ela continuou. Isso é como algo novo e eu queria fazer algo novo.

This Is Me… Now, tanto o álbum quanto o filme de Lopez serão lançados na sexta-feira e contam a história de sua história de amor com Affleck e seu reencontro predestinado; Visto em novembro de 2023

“Acho que muitas pessoas não conseguiam entender isso, então ninguém queria financiá-lo e ninguém queria colocá-lo em seus serviços”, acrescentou ela.

'Foi tipo, acredite em mim. Isto é algo novo e excitante. “No final do dia, eu estava tipo, você sabe…” ela disse antes de silenciar a voz.

Quando o som do show voltou, Lopez estava rindo e o público aplaudindo.

'…E então eu vou mostrar a eles. Vou mostrar a eles! Ela disse. “Então, quando mostrei a eles, eles disseram: 'Oh, nós amamos isso!'

Seu álbum e EP, ambos intitulados This Is Me… Now, estão programados para estrear na sexta-feira, 16 de fevereiro.

Seu documentário The Greatest Love Story Never Told será lançado em 27 de fevereiro.