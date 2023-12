Tanques de ocupação chegam ao centro da cidade de Khan Yunis numa nova incursão no sul de Gaza

Os últimos desenvolvimentos:

Autoridades de saúde em Gaza afirmam que o número de mortos é de 18 mil pessoas

A Organização Mundial da Saúde diz que melhorar a situação da saúde é quase impossível

Os combates intensificam-se entre Israel e o Hezbollah na fronteira com o Líbano

GAZA/CAIRO (Reuters) – Tanques israelenses invadiram o coração de Khan Yunis neste domingo, em uma nova grande incursão na principal cidade do sul da Faixa de Gaza, enquanto autoridades de saúde no enclave administrado pelo Hamas disseram que cerca de 18 mil palestinos foram morto.Na guerra.

Moradores disseram que os tanques alcançaram a estrada principal que liga o norte ao sul através do centro da cidade de Khan Yunis após intensos combates durante a noite que retardaram o avanço israelense vindo do leste. Aviões de guerra bombardearam a área a oeste do ataque.

O ar tremia com o som constante de explosões e espessas colunas de fumaça branca subiam acima da cidade densamente povoada e lotada de pessoas deslocadas de outras partes do enclave.

Ao amanhecer, perto de uma delegacia de polícia no centro da cidade, ouviu-se o som de tiros de armas automáticas. As ruas estavam desertas, exceto por uma velha e uma menina andando numa carroça puxada por um burro.

Um pai de quatro filhos que foi deslocado da Cidade de Gaza e está refugiado em Khan Yunis disse à Reuters: “Foi uma das noites mais horríveis. A resistência foi muito forte e pudemos ouvir tiros e explosões que não pararam durante horas. ” Ele se recusou a revelar sua identidade por medo de retaliação.

Do outro lado da Faixa de Gaza, nas áreas do norte, onde Israel disse anteriormente que as suas forças tinham cumprido em grande parte as suas missões, os residentes também descreveram alguns dos combates mais pesados ​​da guerra até agora.

“Ouso dizer que é a batalha mais forte que ouvimos nas últimas semanas”, disse Nasser (59 anos), pai de sete filhos que vive em Jabalia depois da sua casa em Beit Lahia, outra área ao norte, ter sido destruída. Explosões foram ouvidas enquanto ele falava. “Não deixaremos Jabalia, aconteça o que acontecer. Morreremos aqui como mártires ou eles nos deixarão em paz.”

Israel prometeu eliminar o Hamas, que governa Gaza desde 2007, depois de os militantes invadirem a cerca em 7 de outubro e desencadearem violência em cidades israelitas, abatendo famílias nas suas casas, matando 1.200 pessoas e fazendo 240 reféns.

Desde então, as autoridades de saúde de Gaza afirmam que cerca de 18.000 pessoas foram confirmadas como mortas e 49.500 feridas em ataques israelitas, com milhares de desaparecidos e presumivelmente mortos sob os escombros. O número de vítimas já não inclui os números da zona norte da Faixa, que estão fora do alcance das ambulâncias e onde os hospitais pararam de funcionar.

Quem está vivo?

Depois de semanas de combates concentrados no norte, Israel lançou esta semana o seu ataque terrestre no sul com um ataque a Khan Yunis. Com os combates a continuarem ao longo de quase toda a extensão da Faixa de Gaza, as organizações internacionais de ajuda humanitária afirmam que os 2,3 milhões de residentes do enclave já não têm onde se esconder.

A Organização Mundial da Saúde disse que seria impossível melhorar a situação “catastrófica” em Gaza, onde as necessidades médicas aumentaram e o risco de doenças aumentou enquanto o sistema de saúde foi severamente reduzido.

No local de uma casa em Khan Yunis que foi destruída por um bombardeio durante a noite, parentes dos mortos vasculhavam os escombros, atordoados. Eles puxaram o corpo de um homem de meia-idade vestindo uma camisa amarela de baixo do prédio.

A fumaça sobe após os ataques israelenses, em meio ao conflito em curso entre Israel e o movimento palestino Hamas, em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, 10 de dezembro de 2023.

Ahmed Abdel Wahab disse: “Rezamos a oração da noite e dormimos, depois acordamos e encontramos a casa acima de nós. ‘Quem está vivo?!'”

“Três andares acima desabaram e havia pessoas embaixo dele”, disse ele. “Minha mãe e meu pai, minha irmã e meu irmão, todos meus primos.”

O principal hospital de Khan Yunis, o Hospital Nasser, foi invadido por mortos e feridos. No domingo, não havia mais espaço no pronto-socorro porque as pessoas carregavam mais feridos enrolados em cobertores e tapetes. Muhammad Abu Shihab chorou e jurou vingar seu filho, que ele disse ter sido morto por um atirador israelense.

O exército israelense disse que bombardeou passagens de túneis subterrâneos em Khan Yunis e atacou um grupo de militantes palestinos que preparavam uma emboscada, mas não mencionou nada sobre qualquer avanço de tanques.

O Hamas disse que os seus combatentes danificaram ou destruíram 180 veículos militares israelitas durante os combates sem fornecer provas, e disse que Israel não seria capaz de recuperar os restantes reféns pela força, exceto através de negociações.

A grande maioria dos habitantes de Gaza foi agora forçada a abandonar as suas casas, tendo muitos fugido várias vezes apenas com os bens que podiam transportar. Israel diz que está a fazer o que pode para proteger os civis, mas mesmo os Estados Unidos, o seu aliado mais próximo, dizem que não cumpriu essas promessas.

O bloqueio israelita cortou o abastecimento, com as Nações Unidas a alertarem para a fome e as doenças generalizadas.

Medos de escalada

A intensidade dos combates entre Israel e o Hezbollah apoiado pelo Irã no Líbano aumentou no domingo devido ao conflito em Gaza.

Numa conferência internacional em Doha, capital do Qatar, que desempenhou o papel de principal mediador de uma trégua de uma semana que resultou na libertação de mais de 100 reféns, os ministros dos Negócios Estrangeiros árabes criticaram os Estados Unidos por terem vetado uma resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre Sexta-feira exigindo ajuda humanitária. Cessar-fogo em Gaza.

O primeiro-ministro do Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, disse que a guerra ameaça radicalizar uma geração inteira no Médio Oriente. O ministro das Relações Exteriores da Jordânia disse que a campanha israelense visava expulsar os palestinos de Gaza e atendia à definição legal de genocídio, acusações que Israel descreveu como vergonhosas.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que “não desistirá” do seu apelo a um cessar-fogo.

“Instei o Conselho de Segurança a exercer pressão para evitar uma catástrofe humanitária e repeti o meu apelo para declarar um cessar-fogo humanitário”, disse Guterres. “Infelizmente, o Conselho de Segurança não o fez, mas isso não diminui a necessidade de o fazer.”

Israel rejeitou as exigências para parar os combates. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse num briefing ao seu governo no domingo que disse aos líderes da França, Alemanha e outros países: “Vocês não podem, por um lado, apoiar a eliminação do Hamas e, por outro lado, pressionar-nos a acabar com a guerra, o que nos impediria de fazê-lo.” Elimine o Hamas.”

(Reportagem de Bassam Masoud e Mohammed Salem em Gaza, Nidal al-Mughrabi no Cairo, Dan Williams, Ari Rabinowitz, Emily Rose e Henriette Shekar em Jerusalém) Escrito por Peter Graff e Angus McDowall, editado por Katherine Evans e Nick Macfie.

