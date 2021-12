Melhores galerias de arte de 2021

Jornalistas fotográficos no local

Vou terminar com uma nota alta, porém, com uma saudação a alguns criadores de imagens realmente excelentes, muitas vezes com recompensas mínimas em 2021: fotojornalistas, profissionais ou não, no terreno em todos os lugares este ano – aqueles que capturaram tudo Uma virada peculiar do levante de direita em Washington, que marchou direto para a fornalha ardente que se tornou um espetáculo cada vez mais do nosso planeta e que registrou o caos agonizante do Afeganistão, até o momento em que os aviões do Último Êxodo decolaram, que capturou o júbilo coletivo quando Ahmed Arbery O julgamento veio. Nenhum artista produziu uma obra mais significativa.

Roberta Smith

As melhores mostras de arte de 2021 foram em galerias

Neste outono, um clima de júbilo ficou evidente em algumas áreas de Manhattan, ou seja, naqueles bairros repletos de galerias de arte comerciais. As pessoas comentaram maravilhadas com a qualidade incomum da cena da galeria, como se os negociantes de arte tivessem se comprometido novamente com sua vocação e tivessem a intenção de compensar a negação do fechamento. Muitos homens fizeram grandes ofertas – Philip GustonE Buford Delaney (até 23 de dezembro), David Hall E Alvaro Barrington vêm à mente. Mas o que mais me impressionou foi a alta frequência de apresentações solo de mulheres – mais do que posso citar aqui, mesmo que pudesse ver todas. Os shows abordaram todas as fases do desenvolvimento artístico – inicial, intermediário e tardio – e a mensagem cumulativa de longevidade: As mulheres sempre estiveram aqui, dedicando suas vidas à arte.

1. Alguns grandes começos: Rachel Yulena Williams, Garrett Bradley, Kathy Lebowitz, Nicole Storm

O início do ano trouxe indícios de que uma estréia estelar pode ser iminente. pé canadá Rachel Juliana Williams Paredes coloridas e irregulares, combinando pedaços de papel e plástico descartados, cortadas, com fios, em colagens soltas e liberadas (entre suas predecessoras: pinturas em forma de Elizabeth Murray, relevo em areia e esculturas em tela de Senga Ningudi e lata cortada). David Butler) No Museu de Arte Moderna, em cooperação com o Studio Museum, o diretor Garrett Bradley apresentou a música America, Duas telas cruzadas penduradas no meio de uma galeria, através das quais coleções de filmagens encontradas e feitas foram mostradas, constituindo uma majestosa reinvenção da cultura e história afro-americana. Foi a primeira aparição de Kathy Libowitz na Scotto Gallery. Artista, por duas décadas Editor da Art in America, ela havia mantido seus desenhos maravilhosos para si mesma. É executado com um lápis de cor, é despretensioso, bastante impressionante e pouco estável. Suas superfícies são preenchidas com formas e texturas intrincadas que refletem a influência de Gorky e, curiosamente, de Morandi. Eles se recusam a se misturar na clareza, aludindo constantemente a diferentes possibilidades: abstração, o jardim crescido, o ateliê bagunçado, o armário de antiguidades da natureza.