Taco Bell vende uma assinatura de taco de $ 10 mensais

ATLANTA – Taco Bell lança o que é indiscutivelmente o serviço de assinatura mais delicioso: tacos diários.

Por US $ 10 por mês, os clientes da Taco Bell podem obter um taco por dia durante 30 dias consecutivos. O programa nacional, chamado Taco Lover’s Pass, está disponível para compra a partir de quinta-feira para membros do programa de recompensas que baixaram o aplicativo Taco Bell.

Uma variedade de tacos está incluída na assinatura, incluindo tacos mole, tacos de batata picante, tacos crocantes e tacos Doritos. Depois que um cliente se inscreve, uma seção especial é aberta no aplicativo e os clientes podem adicionar um taco ao carrinho durante o processo de finalização da compra.

A Taco Bell testou o programa em setembro de 2021 em Tucson, Arizona. A rede experimentou uma faixa de preço de US $ 5 a US $ 10 e, em uma edição, disse que havia aumentado seu programa de recompensas em 20%. O Doritos Locos Taco Supreme foi o taco mais resgatado.

Os serviços de assinatura são mais populares para transmissões ao vivo, mas os restaurantes também os experimentaram. Esta semana, Sweetgreen Anuncie um programa de desconto de $ 10 Ele permite que os clientes recebam $ 3 por pedido durante um mês. Panera tem um programa mensal de $ 8,99 que permite aos clientes obter uma xícara de café quente ou gelado todos os dias.

A Taco Bell provavelmente espera que a experiência transforme clientes regulares em clientes regulares e aumente o número de inscrições em seu programa de fidelidade. A ideia é fazer com que as pessoas comam um taco de graça e, com sorte, acrescente mais aos seus pedidos e aumente a quantia que gastam no restaurante. Ele também fornece aos proprietários de restaurantes informações sobre os hábitos de pedidos que ajudam a direcionar os clientes a ofertas personalizadas.

A Yum Brands, dona da rede de tacos, disse no ano passado que pretende aumentar as vendas digitais com mais exclusividades. Ele disse que os usuários de aplicativos registrados no programa de fidelidade gastam 35% a mais em comparação com o valor antes de entrar.

