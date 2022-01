A nova fábrica de Austin em Tesla começa a operar em breve. será indisciplinado.

tamanho da fonte





O natal chegou um pouco mais tarde que

Tesla



touros. Eles eram Esperando ansiosamente Iniciando uma nova capacidade fabril. Agora o começo é iminente.

Sábado, Analista Wedbush Dan Ives Ele escreveu que a nova instalação da Tesla (fita: TSLA) em Austin, Texas, conhecida como Gigafactory Texas, começará a produção em cerca de uma semana. Isso significa mais crossovers do Modelo Y – e tão importante quanto, o Cybertruck estará chegando às estradas dos EUA em breve.

“Com base em nossa análise do Giga Austin, a papelada agora parece estar pavimentando o caminho para que a produção do Modelo Y comece nos próximos sete a 10 dias”, escreveu Ives. “O lançamento da produção de Austin no início de janeiro é muito importante para a Tesla expandir a produção nacional e global do Modelo Y, que deve ter um mega ano em 2022.”

Entrega de tesla Mais de 936000 Carros em 2021. A grande maioria –Mais de 911.000Os sedans eram crossovers Modelo 3 e Modelo Y. Tesla não fornece detalhes mais detalhados. O Modelo 3 e o Y são os modelos Tesla mais baratos e compactos. O Modelo Y é o que mais vende no momento, e o CEO Elon Musk tem grandes esperanças para o carro.

“Acreditamos que o Modelo Y será o carro mais vendido de qualquer tipo no mundo”, disse Elon Musk, referindo-se a 2023, na sede corporativa. encontro anual—Austin em outubro. “Precisamos que Austin fique online e Berlim fique online e tenha uma produção em escala, e então acho que isso vai acontecer.”

Wall Street espera que a Tesla entregue 1,4 milhão de unidades em 2022, um aumento de 55% em relação a 2021. A Tesla deu orientações sobre o volume, mas está realmente mais perto da meta. A empresa diz que quer aumentar o volume em 50% ao ano em um futuro próximo. Os volumes aumentaram 87% em 2021 em comparação com 2020. O ritmo de aumento da produção em Austin contribuirá muito para determinar se a Tesla pode cumprir sua meta de crescimento de 50% neste ano.

Inscreva-se em boletins informativos Tecnologia de Barron Um guia semanal com nossas melhores histórias sobre tecnologia, disrupção, pessoas e ações em meio a tudo isso.

Outra nova fábrica da Tesla, em Berlim, na Alemanha, está prestes a iniciar a produção. esta planta vai produzir Para começar, cruzamentos do modelo Y, como o Texas.

Deve ser um ano difícil para a Tesla, que essencialmente está dobrando a capacidade de produção, ao passar de duas para quatro fábricas. A Tesla também fabrica carros em Fremont, Califórnia, e Xangai, China.

As duas novas fábricas significam que muita coisa vai mudar. As margens de lucro mudarão à medida que os volumes europeus forem entregues da Europa, e não da China. Além do Modelo Y, a fábrica de Austin fará a picape leve chamada caminhão eletrônico. Você vai competir com







Ford Motor



(F) F-150 totalmente elétrico Raio Em um importante segmento automotivo nos Estados Unidos, as picapes respondem por 20% de todas as vendas de veículos novos. Claro, os investidores estarão observando de perto para ver se a Tesla pode vender todos os seus carros à medida que produz mais, e como outras montadoras fazem, como a Ford com seu caminhão elétrico, Traga mais modelos EV ao mercado.

O estoque da Tesla subiu 50% em 2021, pois entregou mais carros do que o esperado. Provavelmente será necessária outra “vitória” para entrega, melhor que 1,4 milhão, para manter o estoque em alta em 2022.

O estoque geral da Tesla abriu 13% mais na segunda-feira, 3 de janeiro, depois que números de entrega melhores do que o esperado foram divulgados em 2 de janeiro. As ações foram vendidas em meio a uma derrota técnica mais ampla. Os investidores ficaram assustados com a ata da reunião do Federal Reserve de dezembro, que indicava que estava comprometido com o aumento das taxas de juros. Taxas de juros especiais mais altas prejuízo Ações de crescimento de alto valor, pois os ganhos futuros em que os investidores estão apostando serão subvalorizados.

As ações da Tesla caíram 2,8% no acumulado do ano. a



Standard & Poor’s 500E



Dow Jones Industrial AverageE

E



Nasdaq Composto

Eles diminuíram 1,9%, 0,3% e 4,5%, respectivamente.

Escreva para Al Root em allen.root@dowjones.com

revisão: A maioria das entregas da Tesla são carros dos Modelos 3 e Y. Uma versão anterior dizia incorretamente que os carros dos Modelos S e Y eram a maioria das entregas.