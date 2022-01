Elon Musk diz que a Tesla aumentará o preço do ‘FSD’ para US $ 12.000 nos EUA

Um carro elétrico Tesla Model Y é exibido no showroom do Miami Design District em 21 de outubro de 2021 em Miami, Flórida.

Na sexta-feira, o CEO da Tesla Elon Musk Ela anunciou no Twitter que a empresa aumentaria o preço de seu pacote premium de assistência ao motorista, comercializado como Full Self-Driving ou FSD, de $ 10.000 para $ 12.000 em 17 de janeiro, apenas para clientes nos Estados Unidos.

Em uma série de postagens no Twitter, onde tem 69,2 milhões de seguidores, Musk escreveu: “O preço de um Tesla FSD subiu para US $ 12.000 em 17 de janeiro apenas nos Estados Unidos. O preço do FSD aumentará quanto mais perto chegarmos do lançamento de o código de produção FSD. “

Quando questionado por um seguidor sobre o produto de assinatura FSD da Tesla (que atualmente custa US $ 199 por mês para a maioria dos clientes), Musk observou: “O preço da assinatura mensal aumentará quando o FSD for amplamente implementado.” Isso também gerou um novo lançamento do FSD Beta, um programa somente para convidados que oferece recursos mais avançados para a seleção de motoristas que atendem às qualificações da Tesla.

Tesla Ele não divulga em seus relatórios de ganhos exatamente quantos clientes pagam pelo FSD adiantado ou se inscrevem no FSD a cada trimestre. Portanto, não está claro até que ponto os preços mais altos nos EUA poderiam aumentar suas margens no futuro.

O pacote padrão de assistência ao motorista da empresa é comercializado como piloto automático e vem de fábrica com todos os seus novos veículos (modelos S, X, Y e 3).

A funcionalidade do piloto automático inclui, mas não está limitada a, frenagem automática de emergência, aviso de colisão dianteira, manutenção de faixa e controle de cruzeiro adaptável, que essencialmente corresponde à velocidade do seu veículo ao tráfego circundante, de acordo com Tesla local na rede Internet.

A opção de direção totalmente autônoma do Tesla, também conhecida como FSD, é um pacote premium que inclui funções de piloto automático, recursos mais avançados, como mudança automática de faixa, reconhecimento de luz desligada e “recall inteligente” que permite aos motoristas chamarem seu veículo do estacionamento muito instantaneamente para pegá-los, usando seu smartphone e o aplicativo Tesla como um controle remoto. Apesar do nome, ele não permite que os carros hoje se dirijam automaticamente sem a intervenção do motorista.

Separadamente, há também a classe FSD Beta, que inclui recursos mais avançados.

Musk disse em um tweet na sexta-feira que uma nova versão 10.9, o FSD Beta Update, está prestes a expirar.

Apenas os motoristas que recebem, compram ou se inscrevem no FSD e têm pontuação alta em O grau de segurança De Tesla, você pode acessar o FSD Beta. Uma vez lá dentro, eles podem testar recursos de retalhos, como “direção automática nas ruas da cidade”, que Tesla diz que irá permitir que os motoristas percorram ruas residenciais e urbanas, evitando todos os obstáculos, sem ter que dirigir sozinho.

Departamento de Veículos Motorizados da Califórnia e Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário eles alcançam Vários aspectos do desenvolvimento e tecnologia FSD na Tesla.

A Tesla disse a ambas as agências que sua tecnologia nada mais é do que um sistema de “nível 2”. De acordo com a definição do DMV, “os sistemas de nível 2 podem aumentar a segurança ou fornecer assistência ao motorista, mas são incapazes de dirigir ou operar o veículo sem controle físico ativo ou controle humano”.

Mas Musk observou que a tecnologia da empresa é mais avançada do que o Nível 2. Em entrevista publicada em 28 de dezembro de 2021, YouTube Lex Friedman perguntou a Musk: “Quando você acha que Tesla resolverá o FSD de nível 4?” Musk respondeu: “Parece muito provável que seja no próximo ano”, ou seja, 2022.

A Tesla tem prometido carros autônomos desde cerca de 2016, mas a empresa ainda não demonstrou a direção sem as mãos nos EUA que Elon Musk disse que seria possível até o final de 2017.