Dune, The French Dispatch e Last Night In Soho Discussion

No sentido horário a partir da esquerda: dunas de areia (Foto: Warner Bros.); Noite passada no soho (Foto: Parisa Tagizadeh / Focus Features); Despacho francês (Foto: Scout Pictures)

A temporada de filmes de outono está a todo vapor, e isso significa que vamos dar uma olhada em alguns dos filmes mais quentes do resto de 2021. No episódio desta semana de clube de cinemaNo mês de outubro, os críticos AA Dowd e Katie Rife revisaram três das principais obras do autor: a adaptação massiva do romance de ficção científica de Denis Villeneuve. DunaE que agora está sendo exibido nos cinemas e na HBO Max; A incursão de Wes Anderson na antologia de contar histórias, Despacho francês, que também está aparecendo na tela grande agora; E os mais recentes liquidificadores Edgar Wright, Noite passada no sohoQue abrirá na próxima sexta-feira. Será que esses grandes nomes fizeram o tão esperado sucesso de bilheteria do vírus COVID? Vamos discutir.

Isso é o que AA Dowd disse Despacho francês Em sua revisão escrita:

Não deveria ser uma grande surpresa que Wes Anderson seja um Há muito tempo, leitor ávido Nova iorquino. Eles compartilham um sentimento, certo? Eu chamo isso de apreciação pelas coisas boas, combinada com um senso de organização elegante e divertido. Anderson, o diretor de filmes de ação ao vivo com imaginação visual para gráficos em movimento e animação com profundas neuroses de ação ao vivo, tem um estilo tão único que é reconhecível a partir de um único quadro capturado dos rolos de celulóide em que ainda está filmando. Há, no entanto, precedentes para seu estilo agradável, e uma das grandes influências deve ter sido o periódico célebre que dizem ter consumido religiosamente na faculdade, e de cujas páginas ele pode ter absorvido um senso de humor ao mesmo tempo e jovial , uma afinidade por analogias e pastéis, e um apetite voraz por prazeres literários. Wes Anderson era uma companhia aérea, Nova iorquino Sua revista estará a bordo. The French Dispatch Of The Liberty, Kansas Evening Sun, doravante referida pelas três primeiras palavras de seu título, é a carta de amor de Anderson àquele elemento definidor de caixas de correio e salas de espera de 96 anos – e, portanto, ao quase século de arte, escrita e reportagem dentro dele. Esta postagem é ficcionalmente descrita como uma postagem de satélite offshore de um jornal americano – uma equipe de repórteres baseada na cidade francesa artificial de Aene-sur-Place. Seu bravo líder, que lidera e “mima” suas idiossincrasias, é Arthur Howitzer Jr. (Bill Murray), um excêntrico benevolente inspirado Nova iorquinoO primeiro editor.

