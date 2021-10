SVP para Android oferece um convite aberto para ajudar a Apple a colocar mensagens de texto RCS no iPhone

em um Tweet mais cedo hojeHiroshi Lockheimer, vice-presidente sênior do Google, pediu à Apple que apoiasse o RCS, o padrão de mensagem de texto de última geração que deveria substituir o SMS. Ele ofereceu um “convite aberto às pessoas que podem corrigir isso” e disse: “Estamos aqui para ajudar”. Tradução: “Pessoas” é a Apple e “Estamos aqui para ajudar” é a oferta do Google para ajudar a Apple a implementar o novo padrão.

O RCS está finalmente começando a ganhar força em todo o mundo. Seu maior herói tem sido o Google, que finalmente decidiu usá-lo como a solução de mensagens de texto padrão para telefones Android depois de tentar todas as outras soluções. O RCS está longe de ser perfeito, mas claramente supera o SMS (o que é, obviamente, um padrão baixo). Depois de fechar acordos com as operadoras americanas para aderir ao padrão no ano que vem, o Google está voltando suas atenções para um novo alvo de evangelismo: a Apple.

A Apple ainda não respondeu com nenhum comentário a qualquer consulta de A beira Por vários anos sobre se ela pretendia apoiar o RCS no iPhone, ela se recusou a comentar esta história. Parece improvável que o RCS chegue ao iOS tão cedo.

Os bate-papos em grupo não precisam quebrar esse método. Existe uma solução realmente clara. Esta é uma chamada aberta para pessoas que podem consertar isso: Estamos aqui para ajudar. https://t.co/4P6xfsQyT0 – Hiroshi Lockheimer 7 de outubro de 2021

O tweet de Lockheimer foi seguido por uma série de tweets vulgares que começaram com um Uma história sobre como o jogador de golfe profissional Bryson DeChambeau estava interrompendo as conversas em grupo do iMessage com suas bolhas verdes., Resultando em A conta oficial do Android está balançando Desenhe um paralelo entre as bolhas verdes e A famosa jaqueta verde dos mestres. Lockheimer brinca que há uma “solução realmente clara” (RCS) para conversas em grupo que não são interrompidas.

O RCS teve um esforço longo, complicado (e incompleto) para se tornar a experiência padrão de mensagens de texto no Android. A partir de março de 2021, o Google começou a fechar acordos com operadoras dos EUA para que se comprometessem a usar o aplicativo Mensagens do Google como o aplicativo padrão em todos os telefones Android vendidos em suas redes. Comecei com Grande negócio com a T-Mobile, seguido por negócios menores com AT&T E Verizon. Assim que todos esses negócios forem fechados, os usuários do Android que trocam mensagens de texto mudarão para o RCS, que oferece suporte a indicadores de digitação, melhores chats em grupo e mais mensagens multimídia.

Mais importante ainda, o RCS está ativado O Android Mensagens também é compatível com criptografia de ponta a ponta. Isso significa que os usuários do Android que trocam mensagens de texto terão um nível mais alto de privacidade e segurança do que os usuários do iPhone e vice-versa. uma O mais recente hack do SMS Syniverse É o exemplo mais recente da importância da criptografia em mensagens – especialmente para a configuração padrão.

Mas o RCS tem seus próprios problemas. Tal como acontece com o iMessage, é possível que as mensagens se percam no limbo ao trocar de telefone. Também é um padrão endossado pelo Google, mas aceito em teoria por operadoras de todo o mundo. A associação com o Google RCS foi manchada aos olhos de muitos e, claro, pedir às operadoras que concordem com qualquer coisa é uma receita para solucionar problemas. Existem também limitações técnicas, como Ron Amadeo explica aqui.

No entanto, parece inevitável que o RCS acabe substituindo o SMS – mas apenas se a Apple decidir suportá-lo. À medida que mais operadoras adotam isso e mais usuários percebem que o SMS é inerentemente menos seguro, a Apple pode começar a sentir pressão suficiente para adotar o RCS. No entanto, ainda não deu sinais disso.