Estes são os preços do Apple Watch Series 7

Estamos a poucas horas de começar as pré-encomendas do Apple Watch Series 7, mas a Apple ainda não revelou detalhes sobre preços e configurações. As seguintes listagens do Apple Watch Series 7 apareceram na Amazon hoje cedo, John Prosser Ele agora compartilhou uma lista de preços oficiais para a Série 7.

Sem surpresa, os preços são essencialmente os mesmos do Apple Watch Series 6 – que ainda está disponível no site da Apple. O Apple Watch Series 7 estará disponível a partir de US $ 399 para a versão de alumínio de 41 mm, enquanto a versão de 45 mm custará US $ 429.

Lembre-se de que também há um bônus de $ 100 por modelo de alumínio se você escolher a versão Celular. Quem quiser um Apple Watch Series 7 de aço inoxidável terá que pagar US $ 699 ou mais, enquanto as versões de titânio custarão a partir de US $ 799.

Você pode verificar os preços de todos os modelos do Apple Watch Series 7 abaixo:

Série 7 – 41 mm de alumínio (GPS) – $ 399

Série 7 – Alumínio 45 mm (GPS) – $ 429

Série 7 – 41 mm de alumínio (GPS + celular) – $ 499

Série 7 – 45 mm de alumínio (GPS + celular) – $ 529

Série 7 – 41 mm Nike (GPS) – $ 399

Série 7 – 45 mm Nike (GPS) – $ 429

Série 7 – 41 mm Nike (GPS + Celular) – $ 499

Série 7 – 45 mm Nike (GPS + Celular) – $ 529

Série 7 – Faixa esportiva 41 mm em aço inoxidável (GPS + celular) – $ 699

Série 7 – Faixa esportiva de aço inoxidável de 45 mm (GPS + celular) – $ 749

Série 7 – 41 mm de aço inoxidável com loop milanês (GPS + celular) – $ 749

Série 7 – Aço inoxidável de 45 mm com Loop Milanese (GPS + Celular) – $ 799

Série 7 – Titânio 41 mm (GPS + Celular) – $ 799

Série 7 – Titânio 45mm (GPS + Celular) – $ 849

de acordo com Amazon CanadaO Apple Watch Series 7 estará disponível nestas configurações:

Caixa de alumínio verde com bracelete desportiva em folha de trevo

Caixa de alumínio azul com pulseira esportiva azul Abyss

PRODUTO (RED) caixa de alumínio com pulseira esportiva vermelha

Caixa de alumínio Starlite com pulseira esportiva Starlite

Caixa de alumínio meia-noite com pulseira esportiva meia-noite

Caixa de aço inoxidável dourado com uma pulseira esportiva de cereja escura

Caixa dourada de aço inoxidável com pulseira de ouro milanesa

Caixa de aço inoxidável dourado com pulseira esportiva Starlight

Caixa de aço inoxidável prateado com pulseira de anel milanesa prateada

Caixa de aço inoxidável grafite com pulseira de grafite milanesa

Caixa de grafite em aço inoxidável com bracelete desportiva Abyss azul

É claro que quem comprar o Apple Watch Series 7 na Apple Online Store poderá personalizá-lo com outras pulseiras de relógio por meio do Apple Watch Studio.

A Apple diz que as pré-encomendas do Apple Watch Series 7 começarão na sexta-feira, 8 de outubro, às 5h PT / 8h ET. Nesse momento, você poderá acessar a Apple Store Online ou o aplicativo da Apple Store para pré-encomendar seu Apple Watch Series 7 para retirada ou entrega na loja.

No lançamento, o Apple Watch Series 7 estará disponível para pré-encomendas na Austrália, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Japão, México, Rússia, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e mais de 50 outros países e regiões.

