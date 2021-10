O protótipo OLED do Nintendo Switch melhorou o Joy-Cons, mas o desvio é ‘inevitável’

Desde o lançamento do Nintendo Switch 2017, tem havido um problema persistente: Joy Con Drift. Tem persistido ao longo dos anos e através de várias atualizações e modelos – e parece que a Nintendo Novo modelo OLED Provavelmente veremos o mesmo destino.

O desvio do Joy-Con é um problema de durabilidade que ocorre quando os joysticks “desviam” ou se movem sem a intervenção do usuário, fazendo com que o personagem se mova involuntariamente. A Nintendo disse em julho que seu novo modelo OLED, lançado na sexta-feira, usará A mesma alegria contras Como outros modelos, mas agora a Nintendo deixa claro algum Melhorias foram feitas no design original.

Em uma longa entrevista publicada no site da NintendoOs desenvolvedores da Nintendo, Ko Shiota e Toru Yamashita, falaram sobre melhorias “invisíveis” no design do Joy-Con ao longo dos anos, observando que a empresa tem aprimorado constantemente a durabilidade do Joy-Con.

“As peças analógicas da Joy-Con não são algo que você possa comprar na prateleira, mas são feitas sob medida, então consideramos várias coisas para melhorá-las”, disse Yamashita. “Além disso, melhoramos o próprio teste de confiabilidade e continuamos a fazer alterações para melhorar a robustez e remover esse novo teste.”

Yamashita acrescentou que peças aprimoradas estão incluídas nos novos consoles – incluindo o Nintendo Switch Lite – e nos Joy-Cons reparados e recém-adquiridos (Nintendo oferece soluções para desvios negativos), bem como mods semelhantes nos consoles Nintendo Switch Pro.

O problema, entretanto, é que a Nintendo disse que usar o Joy-Con era “inevitável”.

“Sim, por exemplo, os pneus do carro se desgastam com o movimento do carro, pois ele está em contato constante com o solo para girar”, disse Shiota. “Então, com a mesma premissa, nos perguntamos como podemos melhorar a durabilidade, e não só isso, mas como a operabilidade e a durabilidade podem coexistir? É algo com que estamos constantemente lidando.”

Embora a Nintendo pareça dizer que usar os controles Joy-Con é inevitável, o Joy-Con aprimorado, em teoria, deve suportar esse estresse por muito mais tempo. O tempo dirá se este é realmente o caso na prática.

É raro para a Nintendo falar sobre a deriva do Joy-Con, embora os desenvolvedores nesta entrevista pareçam estar se referindo ao problema sem dizer essas palavras específicas. Isso não é surpreendente, já que a Nintendo está enfrentando Vários processos de ação coletiva Em consoles – o último, lançado em 2020, inclui uma análise técnica sólida do Joy-Con e seus problemas.